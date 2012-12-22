کشف 20 بمب ساعتی در نقطه صفر مرزی/ مرز پاکستان محل تردد اشرار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص کشف تعدادی بمب و سلاح و مهمات اظهار داشت: ‌چندی قبل ماموران مرزبانی با انجام اقدامات اطلاعاتی عملیاتی متوجه شدند گروهی خرابکار قصد دارند وارد خاک کشورمان شوند. با همکاری سپاه و واحدهای اطلاعاتی ماموران سرانجام موفق شدند یک محموله بزرگ مواد منفجره را که وارد خاک کشورمان شده بود در نقطه صفر مرز شناسایی و توقیف کنند.

به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی، افراد قصد داشتند با وارد کردن این تجهیزات به کشور در چندین نقطه بمب گذاری کنند.

وی ضمن تشکر از نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه افزود: از دولت پاکستان می‌خواهیم به وظایفش در خصوص کنترل مناطق مرزی عمل کند چرا که مرز این کشور مسیری برای تردد اشرار شده است.

کشف 20 بمب ساعتی

رادان از کشف 20 بمب ساعتی خبر داد و افزود:‌ یک نفر در رابطه با این موضوع شناسایی و دستگیر شده و سایر اعضای این باند پس از اطلاع از لو رفتن محموله به خاک پاکستان متواری شدند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که آیا ورود این محموله با برگزاری انتخابات ارتباط دارد؟ با رد این موضوع گفت: چنین ارتباطی وجود ندارد اما عوامل داخلی و خارجی درصددند کشور را دستخوش ناامنی‌هایی کنند. البته نیروهای مرزبانی در مرز حضور داشته و با تسلطی که دارند از این حرکات جلوگیری کرده و توطئه‌های دشمن را خنثی می کنند.

مردم منتظر برخورد پلیس با اراذل و اوباش و زورگیران باشند



جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد با سارقان و زورگیران گفت: همان گونه که چند روز قبل اعلام کردیم مردم منتظر برخورد پلیس باشند چرا که طی چند روز آ‌ینده با قدرت طرح برخورد با اراذل و اوباش و زورگیران اجرا می شود.

برخورد با استودیوهای زیرزمینی

رادان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر از برخورد با استودیوهای زیرزمینی خبر داد و افزود: پلیس با هر اقدام ضد فرهنگی برخورد می‌کند و اگر اخبار و اطلاعاتی در این رابطه به پلیس برسد با متخلفان برخورد خواهد شد. پلیس در برخورد با هنجارشکنان قاطع است و با استودیوهای زیرزمینی برخورد می‌کند.

مسئولیت برخورد با دوره گردها متوجه شهرداری است



وی در خصوص برخورد با افرادی که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می‌کنند گفت: هر دستگاهی باید به وظایف خودش عمل کند و در مورد دوره گردها که با بلندگو اقدام به فروش اجناس می‌کنند شهرداری وظیفه برخورد دارد. در مورد آلودگی صوتی خودروها نیز پلیس به وظایفش عمل می کند و ساب‌ها و تجهیزاتی ه از این افراد توقیف شود دیگر به آنها واگذار نشده و متخلفان به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

رادان در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسیده بود که آیا کیفرخواست صادر شده برای 4 زورگیر خشن تهران بازدارنده است؟ اظهار داشت: هر چقدر هزینه‌های تخلف بالا رود مجرمان و متخلفان کمتر به سمتش می روند. افراد به واسطه هزینه جرم حاضر نیستند به سمت آن حرکت کنند به عنوان مثال برخورد با مواد مخدر صنعتی باعث شد تا افراد کمتر به سمت تولید و فروش آن روند. هرچه با برخی جرایم همانند زورگیری و سرقت با قدرت برخورد کنیم وقوع این جرم در جامعه کاهش می‌یابد.