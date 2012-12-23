  1. ورزش
۳ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۳

ترابیان در گفتگو با مهر:

نه به افتخاری مشاوره دادم نه به کفاشیان/ گذشت زمان حرف‌هایم را ثابت می‌کند

نه به افتخاری مشاوره دادم نه به کفاشیان/ گذشت زمان حرف‌هایم را ثابت می‌کند

رئیس پیشین کمیته فوتسال با اعلام اینکه گذشت زمان خیلی از حرفها و ادعاهایش را ثابت می کند،گفت: در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی نه به افتخاری و نه به کفاشیان مشاوره نداده ام.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اظهارات اخیر رضا افتخاری، سرپرست جدید کمیته فوتسال، مبنی بر اینکه  به احتمال فراوان سرمربی تیم ملی فوتسال ایران یک مربی خارجی خواهد بود و کاندلاس و جوراندیر، جزو گزینه های اصلی سرمربیگری این تیم هستند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال نه به افتخاری و نه به کفاشیان مشاوره نداده ام و از زمان مراسم تودیع خود حتی یک تماس تلفنی نیز با کفاشیان نداشته ام.

وی درهمین خصوص افزود: بنابراین اظهار نظر افتخاری فقط نظر خودش بوده و هیچ ارتباطی به من ندارد. فقط به طور کلی می گویم با گذشت زمان به خیلی از صحبت ها و ادعاهای من خواهید رسید و خیلی از مطالب اثبات خواهد شد.

کد مطلب 1772329

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