بیژن سلیمانپور ظهر امروز در جلسه شورای آرد و نان شهرستان رباط کریم اظهار داشت: بی شک نان از اصلی ترین غذاهای روزانه مردم ایران است و با توجه به این مساله، رعایت اصول کیفی در پخت نان و حفظ ارزش غذایی آرد گندم از ضرورت ویژه ای برخوردار است.

ارتقای سطح کیفی نان پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سطح کمی و کیفی نان، بسیار مطلوبتر شده است و نانواییها با رعایت اصول اساسی پخت نان، این مایحتاج روزانه مردم را با حفظ ارزش غذایی آن ارائه می کنند.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر نانوایان نوع آرد مورد نیاز برای پخت نان را خود انتخاب می کنند و با توجه به وجود رقابت برای پخت نان با کیفیت، مردم نیز در تهیه نان مرغوب با مشکلات کمتری مواجه اند.

نانوایان هرچه سریعتر برای دوگانه سوز کردن تنورها اقدام کنند

فرماندار شهرستان رباط کریم افزود: همچنین افزایش نظارت بر عملکرد نانواییها پس از اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها نیز عامل موثری در رعایت اصول پخت، حفظ ارزش غذایی آرد، رعایت بهداشت، ارتقای سطح کیفی نان و.... داشته است.

سلیمان پور تاکید کرد: نانوایان باید هرچه سریعتر برای دوگانه سوز کردن تنورهای پخت نان اقدام کنند و در این راستا با افزایش نظارتها و بازرسیها، با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.

فعالیت بیش از 200 نانوایی در رباط کریم

وی ادامه داد: بمنظور آگاهی از میزان رضایت شهروندان نسبت به عملکرد نانواییها و سطح کیفی نان های تولیدی و رفع مشکلات موجود، فرمانداری رباط کریم با همکاری شورای آرد و نان این شهرستان در نظر دارد طی نظرسنجی از شهروندان، این مهم را بررسی کند.

این مسئول اظهار داشت: هم اکنون بیش از 200 واحد نانوایی در سطح شهرستان رباط کریم فعالیت می کنند که با رگزاری نظرسنجی از شهروندان، عملکرد تمامی این نانواییها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تشدید نظارت بر عملکرد نانواییها و نظرسنجی از شهروندان



سلیمان پور افزود: در این زمینه سیاستهای تشویقی و تنبیهی نیز در نظر گرفته شده است که با بررسی و کارشناسی نتایج بدست آمده از نظرسنجی، برای نانواییها اعمال خواهد شد.

فرماندار شهرستان رباط کریم اضافه کرد: همچنین با اطلاع از کاستیها و مشکلات موجود در این زمینه، اقدامات لازم جهت رفع مشکلات و ایجاد رفاه هرچه بیشتر برای شهروندان از سوی دستگاه های ذیربط صورت خواهد گرفت.