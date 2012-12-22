برخورد با تاکسی دربستی در روزهای برفی/ شناسایی 70 نقطه پرمسافر

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهر تهران در مراسم آغاز به کار طرح جهادی زمستانی تاکسیرانی (سحاب) که پیش از ظهر روز شنبه برگزار شد با بیان این که 80 هزار تاکسی در تهران جا به جایی روزانه بیش از 4.5 میلیون نفر را به عهده دارند گفت در راستای اعمال دقیق تر و بر عملکرد تاکسیها در فصل زمستان طرحی با مشارکت پلیس راهور و شهریاران جوان اجرایی می شود تا خدمات رسانی مناسب تاکسی ها به شهروندان محقق شود.

وی ادامه داد: در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد دقیق تاکسیها این طرح آغاز شده تا بتوانیم به ویژه در روزهای بارانی و برفی که ترافیک سنگین تر و تردد تاکسیها با مشکل بیشتری مواجه است نظارت کافی و لازم بر تاکسی ها داشته باشیم.

اجرای طرح سحاب پاسخ به گلایه قدیمی مسافران تاکسی است

مظفر با بیان این که یکی از دغدغه ها و گلایه های شهروندان به ما عملکرد بر خی تاکسی ها به صورت دربستی به ویژه در روزهای سرد سال است گفت: در راستای جلب رضایت شهروندان و خدملت رسانی مناسب تاکسیرانی این طرح اجرایی می شود. هرچند بروز برخی از این مشکلات در این روزها طبیعی است زیرا در روزهای بارانی و برفی بار ترافیک سنگین و سبب کندی حرکت خودرو ها می شود که تاکسیها به طور مثال مسیری که طی 20 دقیقه طی می کنند یک ساعته می پیمایند که این مسئله سبب می شود مسافران احساس کنند حضور تاکسیها در شهر کم رنگ است .

وی اضافه کرد: رانندگان تاکسی قشر بسیار زحمت کسی هستند اما در بین این قشر زحمت کش افراد اندکی هستند که خدمات این قشر را زیر سوال می برند و با تخلفاتی مانند دربستی کار کردن و گرفتن کرایه بیشتر سبب نارضایتی شهروندان می شوند که طرح جهادی سحاب با این هدف اجرا می شود که ساماندهی ،حمایت، ارزیابی و برنامه ریزی در عملکرد تاکسی ها صورت گیرد .

شناسایی 70 نقطه مهم و پرمسافر پایتخت / افزایش نظارت ها در روزهای زمستانی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطر نشان کرد: در این طرح 70 نقطه مهم و پر مسافر شهر مشخص شده است که خودرو های گشت و نظارت تاکسیرانی و نیروهای راهبر پلیس در این نقاط مستقر می شوند تا نظارت لازم بر عملکرد تاکسی ها انجام شود.

وی با بیان این که در اجرای این طرح از کمک شهریاران جوان بهره مند می شویم گفت: نظارت در این طرح بیشتر بر حول دو موضوع دربستی کار کردن و تخطی از نرخ مصوب شورای شهر است و ضمن برخورد جدی با رانندگان متخلف کارنامه آنها نیز توقیف می شود .

تقدیر از 147 راننده برتر/ اعزام ون های کمکی در روزهای پر مسافر برفی

مظفر در پایان گفت در این طرح عملکرد مناسب تاکسی ها و بررسی و مد نظر قرار می گیرد چنانچه به 147 راننده برتر در پایان اجرای طرح هدایایی داده می شود و همچنین ون هایی پیش بینی شده است تا در صورت نیازدر روزهای برفی و بارانی به مراکز پر مسافر اعزام شوند.