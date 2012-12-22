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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

شاهینی:

راهبردهای ایجاد سبک زندگی دینی ترسیم شود

راهبردهای ایجاد سبک زندگی دینی ترسیم شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود ضمن تاکید بر اینکه باید به آسیب شناسی سبک زندگی ایرانی پرداخت، تصریح کرد: راهبردهای ایجاد سبک زندگی دینی ترسیم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهینی صبح شنبه در گردهمایی دین پژوهان حوزه علمیه شهید بهشتی دانشگاهیان شاهرود ضمن تاکید بر ترسیم راهبرد های ایجاد سبک زندگی دینی، افزود: در کنار پیشرفت هایی که در بخش ابزاری و سخت افزاری نظیر علم و اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی و نظامی و ... داشته ایم  باید به آسیب شناسی سبک زندگی ایرانی پرداخت.

وی همچنین به نمونه های فرهنگ فردی مانند تجمل گرایی و مصرف گرایی اشاره داشت و عنوان کرد: به مسائلی مانند آرایش در بین زنان و مردان، روی آوردن به مواد مخدر، تفریح سالم، پوشش و لباس، مشکلات بخش کار و تلاش، چون فرهنگ کار جمعی، وجدان کاری، کم بودن ساعت کار، کارگریزی، در حد حرف باقی ماندن ایده های خوب باید توجه کرد و این موضوعات می تواند یک کار مشترک و وحدت بخش بین حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان باشد.

استاد جریان شناسی فرهنگی حوزه علمیه با اشاره به هدف تمدن سازی نوین اسلامی و ترسیم و تبیین سبک زندگی دین و اسلامی، گفت: کشور ما و جوانان انقلابی آن باید با هدف تشکیل تمدن بزرگ اسلامی از بن مایه های فرهنگ زندگی مانند خردورزی، اخلاق، حقوق، ایمان بهره جسته و به تعریف سبک زندگی دینی با توجه به الزامات تدوین فرهنگ زندگی بپردازند.

پرهیز تقلید از غرب و سطحی گرایی لازمه ترسیم سبک زندگی دینی

استاد حقوق دانشگاه پیام نور شاهرود، پرهیز تقلید از غرب و سطحی گرایی لازمه ترسیم سبک زندگی دینی عنوان کرد و افزود: حوزه و دانشگاه باید با هدایت اساتید این دو نهاد و استفاده از توانمندی های دانشجویان و طلاب به آسیب شناسی روابط اجتماعی توجه کرده و موضوعاتی نظیرطلاق، کم شدن صله رحم، دروغ در معاشرت، حفظ کرامت زن علی رغم انجام وظیفه دینی، انضباط اجتماعی،پرخاشگری و نابردباری اجتماعی، قانون گریزی فردی و جمعی را مورد بازبینی دینی و عقلی قرار دهند.

شاهینی تصریح کرد: اندیشمندان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی و فکری، دستگاه های مرتبط با فرهنگ، تعلیم و تربیت و جوانان باید به آسیب شناسی وضع موجود سبک زندگی و علت یابی درزمینه عدم پیشرفت لازم در بخش سبک و فرهنگ زندگی بپردازد.

وی در خاتمه، پیرامون شاخص سنجش سبک زندگی نیز اظهار داشت: خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، کسب و کار، رفتارهای فردی و اجتماعی، از عناوینی هستند که می تواند در سنجش سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1772338

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