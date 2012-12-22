میزان وصولی درآمدهای عمومی استان مرکزی 32 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزاخانی افزود: درآمدهای عمومی و ملی استان بالغ بر پنج هزار و 535 میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.8 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این موضوع که از رقم فوق بالغ بر37 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی استان درهشت ماهه سالجاری می باشد اظهارداشت: این درآمدها توسط دستگاههای اجرائی از محل درآمدهای عمومی به تفکیک درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه وصول شده است که نسبت به مصوب هشت ماهه سالجاری 99.1 درصدمحقق شده است،

وی گفت: میزان وصولی درآمدهای ملی در استان طی مدت مزبور بالغ بریک میلیون و 808هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ازرشد 16.4 درصدی برخوردار بوده است.

کسب رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاههای اجرایی

دبیرکارگروه درآمد و تجهیز منابع استان مرکزی اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی استان با 93.7 درصد سهم از وصول درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی به ارزش سه هزار و 492 میلیارد ریال را وصول کرده و رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاههای اجرائی استان را کسب نموده است.

میرزاخانی درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم دراین مدت را بالغ بر21هزار میلیارد ریال دانست و گفت: که61.7 درصد کل درآمدهای مالیاتی استان را در دوره مزبور شامل می‌گردد، همچنین درآمدهای حاصل از وصول مالیاتهای غیرمستقیم استان در همین مدت که فقط شامل مالیات برکالاها و خدمات به میزان وصولی یک هزار و 338میلیارد ریال می‌باشد که با سهم 38.3 درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان را شامل می گردد.

میرزاخانی اظهار داشت: میزان وصولی سایر دستگاههای اجرائی بجز اداره کل مالیاتی و ردیف سایردرآمدها از کل وصولی های استان درمدت مزبور بالغ بر222 میلیارد ریال و با سهم شش درصد می باشد، ناحیه انتظامی منطقه مرکزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به ترتیب با حجم وصولی 133 میلیارد ریال و 53 میلیارد ریال در این مدت، در اولویتهای بعدی حجم وصولی درآمدهای عمومی استان قرار دارند.