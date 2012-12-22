یک میلیون تهرانی دیابت دارند

محمد مهدی گلمکانی روز شنبه در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره سلامن پیشگیری از دیابت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار افراد مبتلا به دیابت در تهران گفت: 12 تا 13 درصد تهرانی ها بر اساس آخرین مطالعات مبتلا به دیابت هستند که حدود یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار نفر است.

وی در پاسخ به اینکه تبلیغات دستگاههای سنجش قند خون و .. بسیار زیاد شده و حتی دستگاههای چینی هم وارد بازار شده است گفت: مرجع تشخیص وزارت بهداشت است و باید این وزارتخانه تائید کند دستگاه استاندارد است یا خیر ولی شهروندان قبل از خرید دستگاه ابتدا باید آزمایش کلی داشته باشند.

از گلمکانی در مورد آمار ارائه شده توسط محمد هادی حیدر زاده مدیرکل توسعه محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر اینکه 45 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان داده اند گفت: هر چند آمار اینگونه مرگها قابل سنجش دقیق نیست ولی می توان آمار تطبیقی گرفت که این آمار صحیح است.

وی گفت: تمام تلاش شهرداری ارتقای سلامت شهروندان است ولی متاسفانه شهروندان به حقوق خود آشنا نیستند. مردم حتی از دستگاههای متولی و کارخانجات تولید کننده مواد آلاینده شکایت نمی کنند. در این سالها حمل و نقل عمومی، سوخت و بسیاری از موارد دلیل آلودگی هوای تهران بوده ولی آیا شهروندی مطالبه کرده؟ شهروندی شکایت کرده و تا حق سلامتی خود را مطالبه کند؟ این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته سلامت در اولویت هر صنعت و جامعه ای است.