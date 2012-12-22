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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

اخبار کوتاه استان مرکزی/

توقیف 190دستگاه خودروی آلاینده در شهر اراک

توقیف 190دستگاه خودروی آلاینده در شهر اراک

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 190 دستگاه خودروی آلاینده در سطح شهر اراک متوقف و توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ابوالفضل امیدی با بیان اینکه برای کاهش الودگی هوای مرکز استان برخورد و توقیف خودروهای الاینده در دستور کار پلیس قرار گرفته است گفت: خودروهایی که آلودگی ظاهری داشته باشند متوقف و تا رفع عیب کامل مدارک شناسایی و معاینه فنی خودرو ضبط می شود.

وی همچنین از اعمال قانون برای 690 راننده متخلف خبر داد و گفت: نداشتن معاینه فنی و تردد خودروها ی فرسوده شخصی با کار کرد بیش از 20 سال ممنوع و شامل اعمال قانون خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر در شهر اراک 120 هزار دستگاه خودرو تردد می کند.

اراک کلانشهر می شود

 استاندار استان مرکزی گفت: کلان شهر شدن اراک در کمیسیون عالی شهر سازی هیئت دولت به تصویب رسیده و پس از طرح در صحن علنی هیات دولت به زودی ابلاغ می شود.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: ارتقاء مرکز استان به کلان شهر با الحاق سنجان و کرهرود از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان است که پس از طی مراحل قانونی به زودی ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است اختصاص سالانه 400 میلیارد ریال برای کاهش الودگی هوا و اختصاص بودجه برای ایجاد قطار شهری از مزایای ارتقاء اراک به کلان شهر است.

کنترل مانیتورینگ در جاده های استان مرکزی

مدیر راهداری اداره کل راه و شهر سازی استان خبرداد: جاده های استان مرکزی توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می شود.

اکبر سلیمیان  گفت : کنترل لحظه ای ترافیک، تردد خودروها در جاده ها ، اعزام سریع خودرو امدادی در مواقع ضروری ، نظارت بر بازگشایی جاده ها و اعزام اکیپ های راهداری در صورت لزوم از مرکز مزایای استفاده از این سیستم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دو میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی برای تجهیز 10 نقطه پر تردد جاده های استان به تیم مانیتورینگ هزینه شده است که تا پایان سال این نقاط به 14 نقطه افزایش می یابد.

کد مطلب 1772344

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