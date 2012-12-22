توقیف یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در یک کشتی اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سالاری از توقیف یک فروند کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق خبر داد و اظهار داشت: این کشتی که متعلق به یک فرد اماراتی است با قرار دادن پرچم کشور عمان بر روی دکل کشتی خود قصد داشت سوخت قاچاق خریداری شده از ایران را به خارج از کشور منتقل کند.

وی اضافه کرد: این اقدام از قبل طی یک عملیات اطلاعاتی بررسی شده بود و به مدت دو هفته رفت و آمد ها مورد کنترل قرار گرفت که در نهایت کشتی مورد نظر در حوالی جزیره هنگام از سوی ماموران توقیف و 12نفر تبعه خارجی سرنشین آن دستگیر شدند.

وی گفت: از این کشتی که سرنشین های دستگیر شده آن، تبعه کشورهای سوریه، هند، فیلیپین، تانزانیا و اریتره بودند، روز گذشته حدود یک میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

سالاری در خصوص نحوه عملیات نیز تصریح کرد: ماموران با پوشش قاچاقچی سوخت وارد محدوده توقف کشتی مذکور شده و موفق به توقیف آن و کشف سوخت قاچاق شدند.

فرماندار قشم همچنین از فعالیت های مخلصانه نیروهای دریابانی تقدیر کرد و بیان داشت: پیگیری های دقیق این نیرو دریابانی و همچنین همراهی و همدلی که در شورای تامین این شهرستان وجود دارد موجب شده تا فعالیت های غیر مجاز در شهرستان به خوبی شناسایی و اقدامات لازم نیز به تبع آن صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: سوخت سرمایه ملی کشور و ملت ما است و قاچاق این سرمایه به خارج از کشور در واقع فرصت های آبادانی و اشتغال که حق جوانان این مرز و بوم است را می گیرد.