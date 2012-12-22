دستیابی به آموزش وپرورش متعالی با اجرای نظام رتبه بندی معلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی صبح شنبه درنشست بررسی نظام رتبه بندی معلمان در اردوگاه شهید باهنر تهران با اعلام اینکه اجرای نظام رتبه بندی نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است، اظهار کرد: ارتقای جایگاه علمی ، شان ومنزلت استادان دانشگاه ، معلمان و پژوهشگران مورد تاکید نقشه جامع علمی کشور است .

وی با اعلام اینکه جایگاه معلمان و شان آنها درجامعه باید تعریف شود، افزود: در آموزش وپرورش کمیت های موجود در خصوص معلمان، دانش آموزان ، کلاس های درس، روش های تدریس و.... هم اینک درحال کیفی سازی می باشد.

وزیر آموزش وپرورش اضافه کرد: معلمان درتحول بنیادین باید پژوهنده وپژوهشگر باشند که دراین راستا جایگاه معلمان درجامعه باید تعریف شود.

حاجی بابایی آموزش وپرورش را نیازمند یک انقلاب وتحول دانست وتصریح کرد: درسند تحول بنیادین ،نقشه جامع علمی کشور وقانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه معلمان با سایر کارمندان متفاوت است.

