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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

بازی گهر دورود و استقلال تهران آغاز شد

بازی گهر دورود و استقلال تهران آغاز شد

دورود - خبرگزاری مهر: از سری رقابتهای جام حذفی کشور بازی دو تیم گهر دورود و استقلال تهران در ورزشگاه تختی این شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های گهر دورود و استقلال تهران از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 13:30 دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه تختی شهر دورود آغاز شد.

مسئولیت قضاوت این دیدار را یداله جهانبازی بر عهده دارد و بابک داوری و علیرضا ایلدروم کمک های وی هستند. همچنین جمشید دانش مهر داور چهارم این دیدار است.

مسعود مرادی به عنوان ناظر بازی و مصطفی شهبازی نیز نماینده فدراسیون بر روند این بازی نظارت دارند.

هم اکنون ورزشگاه تختی دورود مملو از حضور تماشاگران بوده و شرایط خوبی برای برگزاری بازی در ورزشگاه فراهم است.

کد مطلب 1772355

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