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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

عناوین هفته سوادآموزی اعلام شد

عناوین هفته سوادآموزی اعلام شد

سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش همزمان با هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی روزشمار و عناوین هفته سوادآموزی امسال را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان نهضت سوادآموزی، یکم دیماه نخستین روز هفته سواد آموزی به نام سواد آموزی و ترویج فرهنگ نماز و انتظار، شنبه دوم دیماه و دومین روز از این هفته به نام سواد آموزی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در خانواده و یکشنبه سوم دیماه و سومین روز این هفته به نام سواد آموزی و ترویج فرهنگ قناعت، تولید و اقتصاد مقاومتی نام گذاری شده است.

همچنین روز دوشنبه 4 دیماه به نام روز سواد آموزی و تجلیل از فعالان عرصه سواد آموزی، سه شنبه 5 دیماه و پنجمین روز هفته به نام سواد آموزی و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، چهارشنبه ششم دیماه به نام سواد آموزی و رسانه و پنج شنبه هفتم دیماه و آخرین روز هفته سواد آموزی به نام روز سواد آموزی و خانواده، ورزش، نشاط و تندرستی نام گذاری شده است.

به همین مناسبت ویژه برنامه هایی در سطح واحدهای اداری و آموزشی استان ها برگزار و از فعالان عرصه سواد آموزی در سراسر کشور در سطح استانها تجلیل خواهد شد.


 

کد مطلب 1772358

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