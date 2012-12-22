رشد طلاق و کاهش ازدواج در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی متوسلین ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در مقابل افزایش آمار طلاق در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 6 درصدی ازدواج را در همین مدت نیز شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال 11 هزار و 500 واقعه ازدواج در دفاتر ثبت اسناد به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 752 مورد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان افزود: بیان آمارها باعث برنامه‌ریزی مسئولان و شناسایی دلایل می‌شود و انتظار داریم مسئولان استانی نیز نسبت به این موضوع توجه داشته و برای حل این مشکل برنامه داشته باشند چراکه کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان تبعات فراوانی را در پی داشته و بروز ناهنجاری‌ها از جمله این موارد است.

متوسلین همچنین با اشاره به میانگین سن ازدواج در استان افزود: در 9 ماهه اول امسال میانگین سن ازدواج در استان بین مردان 27.2 سال و زنان 22.6 سال گزارش شده است که این آمار امیدوار کننده است چراکه سن ازدواج در حال کاهش است.

متوسلین به آمار ازدواج دختران زیر 15 سال نیز اشاره کرد و یادآور شد: امسال موردی در ثبت احوال ثبت نشده است.

مدیرکل سازمان ثبت احوال استان زنجان، تولید آمار جمعیتی را وظیفه ذاتی ثبت احوال یاد کرد و گفت: تولید و انتشار آمار جمعیتی و مهاجرتی مبنای برنامه ریزی کشوری است که باید به آن توجه جدی شود.

متوسلین با بیان اینکه سوم دی ماه در تقویم کشوری روز ثبت احوال نامگذاری شده است، گفت: ثبت وقایع حیاتی، آمار تحول جمعیت کشوری و اتقان هویتی از وظایف مهم این سازمان است.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان، روز سوم دی ماه را روز ثبت احوال و فرهنگ سازی اعلام کرد و گفت: فرهنگ سازی یک وجهه عام دارد که باید این امر تبیین شود و بنابراین تحقق این امر بر عهده سازمان ثبت احوال است.

متوسلین تاکیدکرد: باید فرهنگ سازی لازم لحاظ شود تا مردم بر تکالیفی که بر عهده دارند عمل کنند چرا که ظرف مدت 15 روز برای صدورشناسنامه نوزاد به سازمان ثبت احوال مراجعه کنند یا اینکه افراد بالای 15 سال باید شناسنامه خودرا مکانیزه کنند و نامگذاری فرزندان براساس آموزه های دینی باشد.

وی گفت: روز چهارم صدور اسناد هویتی که یک کار الکترونیکی بوده وامکان جعل را به صفر می رساند، روز پنجم را صدور کارت هوشمند ملی،روز ششم را تولید و انتشار آمار جمعیتی و مهاجرت،روز هفتم ثبت نام برای دولت الکترونیک ، روز ششم ثبت احوال و واگذاری امر تصدی گری و روز نهم نظام جامع ثبت ملی ایران نامگذاری شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان در ادامه افزود: پیش بینی شده تا سال 1392 برای کلیه مردم استان کارت هوشمند صادر خواهد شد و امکان جعل به صفر خواهد رسید.

متوسلی گفت: تولید آمار درست در برنامه ریزی و تصمیم گیری در همه حوزه های اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی تاثیر دارد.

وی یاد آورشد: در این راستا باید رسانه ها بر روی آمار جمعیتی و مهاجرت مانور دهند چرا که این آمر در آینده کشور موثر است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان ،کلیه فعالیتهای این سازمان را حاکمیتی یاد کرد و افزود: این سازمان به دنبال این است که فعالیتهای تصدی را واگذار کند که در حال حاضر چهار دفتر پیشخوان دولتی در استان فعالیت می کند.

متوسلین تصریح کرد: دفاتر پیشخوان دولتی با کمترین هزینه خدمات زیادی را به مردم ارائه می دهند و در آینده تعداد این دفاتر بیشتر خواهد شد.

وی گفت: سازمان ثبت احوال به دنبال ارائه خدمات الکتروینکی به مردم است و تاکنون هم در این زمینه موفق بوده و خدمات خود را بیشتر از این توسعه خواهد داد.