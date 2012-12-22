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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

نوین تاکید کرد:

احیای بافت های فرسوده اولویت اصلی شهرداری تبریز است

احیای بافت های فرسوده اولویت اصلی شهرداری تبریز است

تبریز – خبرگزاری مهر: شهردار تبریز با اشاره به عدم مقاومت بافت فرسوده در مقابله با زلزله تاکید کرد: احیای بافت های فرسوده همچنان اولویت اصلی شهرداری تبریز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین باتأکید بر لزوم توجه و همکاری جدی تمامی دستگاه ها و مسئولان ذی ربط به موضوع احیای بافت های فرسوده شهری ، این امر را زمینه ساز رونق اقتصادی برای شهروندان ، نوسازی و توسعه متوازن شهر و نیز مقاوم سازی و ایمن سازی مناطق شهری در برابر خطرات و بلایای طبیعی به ویژه زلزله دانست.

وی افزود: شهرداری تبریز طی سال های اخیر اقدامات اساسی در این حوزه انجام داده و با ورود جدی به حوزه احیای بافت های فرسوده شهری از طریق فروش اوراق مشارکت و نیز جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی ، بسترهای اولیه برای تحقق این امر را فراهم کرده است.

نوین همچنین با اشاره به مهم ترین طرح ها و پروژه های در دست اجرای شهرداری در بخش احیای بافت های فرسوده شهری گفت: در حال حاضر اجرای طرح هایی چون بلوک گلستان ، طرح عتیق ، طرح آیسان و بلوک میارمیار به طور جدی از سوی شهرداری آغاز شده اند و در بلوک های دیگر نیز طرح های احیا و بازسازی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه وجود بالغ بر دو هزار و 520 هکتار بافت فرسوده در شهر تبریز را خطری جدی برای ایمنی و امنیت جانی و مالی شهروندان در مواقع بحرانی به ویژه زلزله دانست و تصریح کرد: تلاش برای تسریع روند احیا و بازسازی این حجم از بافت های فرسوده تنها کاری است که می تواند زمینه ساز جلوگیری از به مخاطره افتادن جان و مال شهروندان در آینده نزدیک شود و در راه تحقق این آرمان بزرگ تمامی مسئولان شهری ، استانی ، دولتی ، کشوری و خود شهروندان باید همکاری و مشارکت کنند.

شهردار تبریز تدوین این سیاست ها از سوی شهرداری را در راستای کاهش و به حداقل رساندن آسیب ها و تلفات جانی و مالی ناشی از وقوع زلزله در تبریز به ویژه در مناطق حاشیه نشین ارزیابی کرد و یادآور شد: از مجموع 60 هزار واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه نشین تبریز ، بالغ بر نیمی از آن ها به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر هستند و به لحاظ استقرار ، بر روی گسل فعال تبریز قرار گرفته اند که احتمال تلفات جانی بالا در این مناطق به هنگام وقوع زلزله بسیار بالاست. 

کد مطلب 1772362

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