آخرین شانس حل بحران سوریه/ شکست غرب درمتحد کردن مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی نوشت : انشقاق و جدایی در جبهه مخالفان سوری و نفوذ روز افزون گروههای تندرو، خروج سوریه از جنگهای شهروندی را با خطرات غیر قابل پیش بینی همراه خواهد کرد. در این میان مسکو تلاش می کند واشنگتن را به سمت یک مدیریت بحران مشترک سوق دهد.

نویسنده ادعا می کند: معاون وزیر امور خارجه روسیه اخیرا اعلام کرد که پیروزی مخالفان در سوریه متاسفانه دیگر دور از ذهن نیست. دو روز بعد "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهوری سوریه گفت نیروهای دولتی قادر به پایان دادن به درگیریهای سوریه نیستند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به احساس ترس و نگرانی حامیان غربی مخالفان سوری درباره دوران بعد از اسد در سوریه اشاره و خاطر نشان کرد که شورش و درگیریها در سوریه در دوران یک ساله و چند ماهه خود مراحل بسیاری را گذرانده است و به درگیریهای بین مخالفان مسلح سوری و نیروهای دولتی منجر شده است.

در این میان کشورهای غربی و عربی از این تحولات در سوریه حمایت کرده و مخالفان سوری را تحت فشار قرار دادند که ساختارهای نظامی و سیاسی خود را به سمت یک هدف مرکزی و واحد سوق دهند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اختلاف نظرها در بین گروههای مخالف سوری نوشت : تلاشهای غرب برای اینکه گروههای مخالف سوری را تحت یک فرماندهی درآورد و متحد کند تا به حال موفقیتی به دنبال نداشته است.

این روزنامه سوئیسی همچنین تصریح کرد: آمریکا نگران است که سلاحهایی که از طرف برخی کشورهای عربی و غربی در اختیارمخالفان سوری قرار داده می شود به دست گروههای جهادی افراطی و سلفی ها بیفتد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه آینده بعد از اسد در سوریه مبهم و گنگ بوده و ممکن است به شکاف و جدایی مخالفان در دسته های مختلف و درگیریها و خشونت های بیشتر بینجامد که وسعت و دوره زمانی این درگیریها غیر قابل پیش بینی است، نوشت : همه این سناریوهای وحشتناک بعد از سقوط نظام سوریه نه تنها به کشتارها و رنج و ویرانی های بیشتر می انجامد، بلکه می تواند به یک حکومت دیکتاتوری یا واگذاری قدرت به گروههای افراطی منجر شود. در این میان کشورهای غربی نیز شدیدا احساس نگرانی دارند چرا که به سختی می توانند آینده سوریه بعد از واگذاری قدرت به گروههای ضد نظام اسد را تخمین بزنند.

" نویه زوریخه سایتونگ" در ادامه با تاکید بر اینکه غرب نفوذ خود بر وقایع در سوریه را از دست داده است و دیگر نه غرب و نه روسیه نمی توانند از سناریوهای وحشتناکی که ممکن است در این کشور رخ دهد جلوگیری کنند نوشت : آخرین شانس برای حل بحران سوریه تلاش قدرتهای بزرگ برای برقراری آتش بس بین گروههای مخالف مسلح و نظام اسد و آوردن آنها بر سر میز مذاکره است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه واشنگتن با این ایده روسیه که آسیبها در سوریه را به طور مشترک کاهش دهند همراهی نمی کند، نوشت : از طرفی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز بیشتر بر پیروزی نظامی شورشیان مسلح سوری تاکید دارند تا یک مدیریت بین المللی حل بحران سوریه، این حقیقت را می توان از تحویل گسترده سلاح به مخالفان سوری از طرف کشورهایی چون عربستان سعودی و رد طرح صلح مصر- ایران برای حل بحران سوریه از طرف این کشور دریافت.

