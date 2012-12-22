اعلام جزئیات طرح زمستانی سحاب/ انتقاد از سرگردانی مسافران در روزهای بارانی و برفی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در مراسم آغاز طرح جهادی سحاب که پیش از ظهر روز شنبه برگزار شد بابیان این که باید بخش نظارتی در عملکرد تاکسی ها تقویت شود گفت: ما بدون هیچ اغمازی با متخلفان برخورد قانونی می کنیم و علاوه بر این که همکاران و بازرسان تخلفات را ثبت می کنند و شهریاران جوان نیز می توانند نوع تخلف خودرو ها را نوشته به نمایندگان راهور اعلام کنند تا اعمال قانون انجام شود .

به گفته سردار رحیمی پاکسازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی از توقف خودروهای شخصی و برخورد با سد معبر و توقف غیر مجاز در میادین و حریم تقاطع ها ، برخورد با مسافر بران شخصی ،برخورد با رانندگان تاکسی که از پذیرش مسافر خودداری کرده و تاکید بر دربستی کار کردن دارند ، اعمال قانون به سایر تخلفات رانندگی مانند نداشتن بیمه نامه و معاینه فنی ،برخورد با تاکسی ها بر خلاف مصوب شورا کرایه می گیرند و همچنین تاکسی هایی که اقدام به حمل بار می کنند از محورهای برخورد با تاکسی های متخلف است .

رئیس پلیس راهور تهران اضافه کرد: در روزهای بارانی وبرفی برخی از موضوعات و مشکلات طبیعی است چنانچه تاکسی ها مانند سایر خودرو ها ممکن است در ترافیک بمانند اما این هم قابل قبول نیست که در مواردی شاهد سرگردانی مسافران باشیم و تاکسی هایی وجود داشته باشند که در اختیار افرادی قرار گرفته اند که به شهروندان خدماتی ارائه نمی دهند در واقع از مزایای تاکسی مانند ورود به محدوده طرح و سهیمه بنزین استفاده می کنند اما خدمات رسانی به شهروندان ندارند .

وی تاکید کرد: باید با این افراد نیز برخورد شود و شرایطی فراهم شود که خدمات رساین مناسب به شهروندان ارائه شود .

سرداررحیمی با بیان این که حمل و نقل عمومی در شهر تهران پیشرفت های خوبی داشته است گفت: در طرح سحاب علاوه بر برخورد با متخلفان رانندگان به وظایف خود به درستی عمل می کنند مورد تشویق قرار می گیرند و نباید عملکرد تعداد کمی از رانندگان به پای 80 هزار رانند گان نوشته شود .

