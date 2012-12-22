مدیرکل جدید ثبت احوال خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمد ناظمی اردکانی؛ رئیس سازمان ثبت احوال کشور، علی زاهدی نیا به عنوان مدیرکل جدید ثبت احوال خراسان شمالی به جای جعفر گلزاری منصوب شد.

علی زاهدی نیا پیش از این مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بود که با نظر رئیس سازمان ثبت احوال کشور به عنوان سومین مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی به این استان نقل مکان می کند.

جعفر گلزاری؛ مدیرکل پیشین ثبت احوال خراسان شمالی در اول اسفندماه سال 87 به عنوان دومین مدیرکل ثبت احوال این استان منصوب شده بود و حدود سه سال و 10 ماه نیز در این سمت فعالیت کرد.

گفته شده تغییر در مدیریت ثبت احوال استان آن هم در آستانه روز ثبت احوال(3 دی) به علت بازنشستگی جعفر گلزاری صورت گرفته است.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید ثبت احوال خراسان شمالی روز دوشنبه 4 دی در محل سالن عمارت سردار مفخم بجنورد برگزار شود.

در این مراسم تودیع و معارفه، فریدون انصاری؛ مشاور رئیس سازمان ثبت احوال کشور در امور استانها و جمعی از مسئولان خراسان شمالی حضور خواهند داشت.

نخستین مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی علی رزاقی بود که پس از 30 سال خدمت در پست های مختلف سازمان ثبت احوال در استان های مازندران و خراسان شمالی به درجه بازنشستگی نائل آمد.