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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

امیری در گفتگو با مهر:

450 فقره طرح توسعه بخش کشاورزی در لاهیجان به بانک معرفی شد

450 فقره طرح توسعه بخش کشاورزی در لاهیجان به بانک معرفی شد

لاهیجان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان از معرفی 454 فقره طرح به مبلغ 182 هزار و 99 میلیون ریال به بانک کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

علی امیری میکال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 15 فقره طرح مصوب و در مجموع به مبلغ 25 هزار و 112 میلیون ریال به حساب متقاضیان واریز شده است.

وی بر ضرورت اشتغال با محوریت بخش کشاورزی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ های کشاورزی در این شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد استان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان گفت: توسعه بخش کشاورزی و حمایت از این بخش مهم اقتصادی اساس ایجاد اشتغال مولد و پایدار و ریشه‌ کنی بیکاری است.

وی افزود: استمرار فعالیت‌ های کشاورزی و رونق‌ بخشی به آن باعث می ‌شود تا فارغ ‌‌التحصیلان جذب بازار کار شده و دامنه بیکاری نیز گسترش کمتری داشته باشد.

امیری میکال ادامه داد: اجرای طرح ‌های مناسب بستر لازم برای سرمایه‌ گذاری در توسعه کشاورزی را فراهم کرده و علاوه بر آن در تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بسیار موثر است.

کد مطلب 1772369

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