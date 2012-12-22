جزئیات دستگیری سارقان اطلاعات کارتهای عابر بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر شنبه در نشست خبری فعالیت های اخیر نیروی انتظامی استان فارس، گفت: طی چند هفته گذشته گزارشات مختلفی به نیروی انتظامی رسید مبنی بر اینکه حساب های عابر بانک شهروندان مورد سرقت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: 160 پرونده در این راستا تشکیل شد و نیروی انتظامی نیز طی جلساتی با مسئولین بانکهای و دیگر مسئولین، فعالیت خود را آغاز کرد تا اینکه در هفته گذشته با انجام فعالیت های مختلف اطلاعاتی و عملیاتی باند سارقین اطلاعات کارت های عابر بانک در شهر تبریز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه این دو نفر میانگین سنی 30 تا 34 سال دارند افزود: یکی از این افراد مهندس و دیگری شغل آزاد دارد که با استفاده از دانش خود در مباحث الکترونیکی اقراد به اینگونه سرقت ها از عابر بانکهای شهروندان می کردند.

سردار سجادیان تصریح کرد: این افراد در استانهای تهران، فارس، آذربایجان شرقی و کرمانشاه اقدام به اینگونه سرقت ها کرده و تاکنون نیز 300 فقره پرونده در این خصوص تشکیل شده است.

تشدید برخورد با اراذل و اوباش فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح برخورد با اراذل و اوباش در استان فارس به شدت پیگیری خواهد شد، گفت: با هماهنگی انجام شده با مراجع قضایی برخورد با اراذل و اوباش و در کل حمل کنندگان سلاح سرد در استان فارس شدت خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: هیچگونه کم کاری در این راستا انجام نخواهد شد و انجام اینگونه طرح ها از این پس با حضور رسانه های مختلف اجرایی می شود.

سردار سجادیان با اشاره به اینکه مردم باید برای افزایش کیفیت این طرح همکاری داشته باشند تصریح کرد: اطلاعات مردمی در این راستا موثر است و از طرفی شهروندان نیز باید توجه داشته باشند که اطلاعات آنها در هیچ کجا عنوان نخواهد شد.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر درخواستی که از مراجع قضایی داریم شدت عمل برای دستگیر شدگان و اراذل و اوباش است که در استان فارس در این خصوص همکاری ها چشمگیر بوده است.

سرقت از اتوبوس شهری کذب است

فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر دلیل شایعه پراکنی در خصوص وضعیت امنیتی شیراز، گفت: از اینکه گفته می شود که اتوبوسی در یکی از خیابان های شیراز مورد سرقت قرار گرفته کذب است.

سردار سجادیان تاکید کرد: هیچگونه سرقتی در این خصوص گزارش نشده و به طور کل اینگونه شایعه پراکنی ها دروغ است.