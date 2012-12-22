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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

کمالوند در گفتگو با مهر:

آموزشگاه‌های موتورسیکلت و پایه یک البرز به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

آموزشگاه‌های موتورسیکلت و پایه یک البرز به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: تا پایان سال جاری آموزشگاه های موتور سیکلت و پایه یک استان به بخش خصوصی واگذار می شوند.

حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: تا پایان سال جاری این آموزشگاه ها به بخش خصوصی واگذار و از سال آینده فعالیت خود را با این شکل آغاز می کنند.

وی افزود: راهنمائی و رانندگی نقشی نظارتی بر عملکرد این آموزشگاه ها خواهند داشت و در تامین مربی و برگزاری آزمون به آنها کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: 50 آموزشگاه در کل استان فعال هستند که 28 آموزشگاه ردیف 300 نفره و 22 آموزشگاه  ردیف 15 نفره است.

کمالوند افزود: شش آموزشگاه موتورسیکلت، دو آموزشگاه پایه 1 و یک آموزشگاه ویژه در کرج فعالیت دارند که آموزشگاه های ویژه مربوط به ماشین های سنگین از نوع تراکتور، لیفتراک و غیره است.

رئیس پلیس راهور استان البرز همچنین از فعالیت 13 مرکز معاینه فنی خودرو در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 11 مرکز معاینه فنی در کرج، یک مرکز در ساوجبلاغ و یک مرکز نیز نظرآباد فعال هستند.

وی افزود: در طول 8 ماه گذشته از سال 9 هزار و 500 مورد خودرو به سبب نداشتن برگه معاینه فنی و 6 هزار و 500 مورد نیز به علت نقص فنی اعمال قانون شده اند.

کمالوند در خصوص تعداد خودروهای فعلی استان گفت: در حال حاضر در سطح استان یک میلیون خودرو داریم که این تعداد تنها خودروهای شماره شده شهرستانهای استان است و خودروهای عبوری لحاظ نشده است.

کد مطلب 1772373

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