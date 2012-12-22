به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح نشبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های میزبانی بسیار خوبی برای سفرهای نوروزی در استان بوشهر موجود است و استان بوشهر استعداد خوبی برای میزبانی دارد ولی در اسکان دارای محدودیت‌هایی هستیم.

وی خواستار فراهم‌سازی فضای مناسب برای مهمانان نوروزی توسط فرمانداران شد و افزود: طبیعت استان بوشهر با بارش‌های اخیر سرسبزتر شده و ظرفیت جذب گردشگر را در استان افزایش داده است.

معاون استاندار بوشهر خواستار استفاده از ظرفیت‌های مختلف گردشگری از جمله پارک لیان و پارک جنگلی چاهکوتاه شد و بیان داشت: این مناطق زیرساخت‌های لازم برای گردشگران را در اختیار ندارند که باید زیرساخت‌های لازم را برای استفاده بیشتر از آن مناطق فراهم کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در تدوین برنامه‌های نوروزی، ادامه داد: مسئولان باید در ویژه برنامه‌های نوروزی خود مسائل فرهنگی را مد نظر داشته باشند.

رستمی افزود: صدا و سیما نیز می‌تواند با تولید برنامه‌های مختلف بستر آشنایی بیشتر مردم استان‌های مختلف با ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم کنند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: برنامه‌های تولیدی نیز باید با محوریت سازمان میراث فرهنگی و استفاده از امکانات این اداره کل تهیه شود.

کمیته فرهنگی کارگروه سفرهای نوروزی تشکیل شود

رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر نیز در این نشست بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: کمیته فرهنگی باید در کارگروه تسهیلات سفرهای نوروزی به صورت خاص تشکیل شود.

حجت‌الاسلام سید نعمت‌الله رکنی با تاکید بر لزوم توزیع برشورهای تبلیغاتی در ورودی شهرهای استان، ادامه داد: مسئولان باید از نظر مالی به مساجدی که در مسیر تردد یا اسکان مسافران نوروزی هستند نیز توجه داشته باشند.

مدیر روابط عمومی دفتر امام جمعه بوشهر نیز در این نشست بر لزوم توجه به رعایت شئونات اسلامی در ویژه برنامه‌های نوروزی تاکید کرد و گفت: مسائل فرهنگی از جمله مسائل مهمی است که باید در سفرهای نوروزی به صورت ویژه به آن توجه شود.

حجت‌الاسلام کریم خانی توجه به ارزش‌های اسلامی را به عنوان یک ضرورت عنوان کرد و بیان داشت: از مسئولان انتظار داریم در برنامه‌های نوروزی مسائل اسلامی را رعایت کرده و مراقب اقدامات ضد ارزشی نیز باشند.

وی در ادامه با اشاره قرار گرفتن ایام فاطمیه در تاریخ ششم تا 26 فروردین ماه، خواستار توجه ویژه به این مسئله در برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی جشن‌های نوروزی شد و اظهار داشت: رعایت مسائل اسلامی در این ایام ضروری است.