  1. جامعه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

اول تا سوم اسفندماه؛

نخستین همایش جوان و تولید ملی برگزار می شود

نخستین همایش جوان و تولید ملی برگزار می شود

نخستین همایش جوان و تولید ملی با هدف شناسایی و بررسی طرح ها و مقالات علمی برتر جوانان و سازمان های مردم نهاد جوانان اول تا سوم اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مشارکت های اجتماعی جوانان با توجه به اهمیت نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، همایش علمی جوان و تولید ملی را طی روزهای اول تا سوم اسفندماه در زاهدان برگزار می کند.

این همایش با موضوعات اشتغال جوانان، تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، جوانان و اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی، تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، نقش سمن های مردم نهاد جوانان در تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، نقش سمن های مردم نهاد جوانان و اقتصاد مقاومتی، راهکارهای افزایش کیفیت تولید ملی و نقش جوانان، راهکارهای توسعه فرهنگ مصرف داخلی برگزار می شود.

جوانان و تاثیر بازار پول بر تولید ملی، نقش بانک ها در گسترش اشتغال جوانان، جوانان و تاثیر بورس اوراق بهادار کشور در مکانیزم تامین سالی بنگاه های کوچک و بزرگ، بازار محصول در اقتصاد ملی و تاثیر جوانان بر آن، نقش بازار محصول در گسترش اشتغال جوانان، ظرفیت ها و چالش های ساختاری، قانونی و سیاستگذاری بهره گیری از جوانان در تولید ملی، ظرفیت ها و چالش های علمی و فناورانه بهره گیری از جوانان در تولید ملی، ظرفیت ها و چالش های سیاسی و بین المللی بهره گیری از جوانان در تولید ملی و نقش کارآفرینی جوانان در اقتصاد ملی از دیگر موضوعات برگزاری این همایش است.

علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند مقالات، طرح ها و پایان نامه های خود را در موضوعات تعیین شده، به نشانی اینترنتی  www.andishe-javan.com ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 5 دی ماه ۱۳۹۱ و مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ تعیین شده است.
 

کد مطلب 1772375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها