نخستین همایش جوان و تولید ملی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مشارکت های اجتماعی جوانان با توجه به اهمیت نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، همایش علمی جوان و تولید ملی را طی روزهای اول تا سوم اسفندماه در زاهدان برگزار می کند.

این همایش با موضوعات اشتغال جوانان، تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، جوانان و اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی، تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، نقش سمن های مردم نهاد جوانان در تولید ملی و حمایت از کار ایرانی، نقش سمن های مردم نهاد جوانان و اقتصاد مقاومتی، راهکارهای افزایش کیفیت تولید ملی و نقش جوانان، راهکارهای توسعه فرهنگ مصرف داخلی برگزار می شود.

جوانان و تاثیر بازار پول بر تولید ملی، نقش بانک ها در گسترش اشتغال جوانان، جوانان و تاثیر بورس اوراق بهادار کشور در مکانیزم تامین سالی بنگاه های کوچک و بزرگ، بازار محصول در اقتصاد ملی و تاثیر جوانان بر آن، نقش بازار محصول در گسترش اشتغال جوانان، ظرفیت ها و چالش های ساختاری، قانونی و سیاستگذاری بهره گیری از جوانان در تولید ملی، ظرفیت ها و چالش های علمی و فناورانه بهره گیری از جوانان در تولید ملی، ظرفیت ها و چالش های سیاسی و بین المللی بهره گیری از جوانان در تولید ملی و نقش کارآفرینی جوانان در اقتصاد ملی از دیگر موضوعات برگزاری این همایش است.

علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند مقالات، طرح ها و پایان نامه های خود را در موضوعات تعیین شده، به نشانی اینترنتی www.andishe-javan.com ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 5 دی ماه ۱۳۹۱ و مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ تعیین شده است.

