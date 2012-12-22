جلسه ستاد بزرگداشت دهه بصیرت قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت دهه بصیرت که صبح شنبه در دفتر امام جمعه قم برگزار شد، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 9 دی روز بصیرت نام گرفته است و به دلیل اینکه قم آستانه انقلاب اسلامی و 9 دی است، در استان به عنوان دهه اعلام شده است.

وی تاکید کرد: امسال مانند سنوات گذشته توفیق تشرف به محضر رهبری نصیب مردم قم خواهد شد، به همین منظور برنامه این تشرف تدوین شده است و دوستان تا پایان این هفته باید درخواست اعزام خود را اعلام کنند تا طبق پیش بینی های انجام شده سهیمه اعزام مشخص شود.

لطفی با بیان اینکه این دیدار مختص همه مردم قم است، گفت: همه اقشار مردم قم می توانند در این کاروان حضور داشته باشند و سرودی نیز برای حضور در این مراسم تهیه خواهد شد که به صورت عمومی خوانده می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: دهه فجر امسال با وجود شرایطی که برای کشورمان ایجاد شده است دارای بار معنوی بیشتری است و با وجود انواع کارشکنی دشمنان، بهتر از گذشته برپا خواهد شد و برای این امر 23 کمیته و 5 ستاد برای این دهه مشخص شده است.



