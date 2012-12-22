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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

قتل و قصاص پایان درگیری بر سر محل تخلیه نخاله

قتل و قصاص پایان درگیری بر سر محل تخلیه نخاله

راننده کامیون که بر سر محل تخلیه نخاله، درگیر و پسر جوانی را به قتل رسانده بود پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جنایت که هشتم تیر امسال در جاده آبعلی رخ داد راننده کامیونی به نام اکبر با ضربه پیچ گوشتی مرد جوانی به نام احسان را به قتل رساند. در این نزاع همچنین مرد دیگری به خاطر صدمه به نخاعش فلج شد.

هفته گذشته جلسه محاکمه متهم در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی همتیار برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه شاهمرادی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کرد. پدر مقتول هم پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت : خواستار قصاص قاتل پسرم هستم.

رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به اکبر از او خواست از خود دفاع کند. اکبر هم با قبول اتهامش گفت : روز حادثه به همراه برادرم برای تخلیه نخاله به جاده آبعلی رفتیم. در آنجا مشغول خالی کردن زباله بودیم که متوجه درگیری برادرم با چهار نفر بر سر محل تخلیه زباله شدم. یک پیچ گوشتی برداشتم و به سمت آنها رفتم. من نمی خواستم احسان را بکشم و این جنایت در یک لحظه رخ داد.

در ادامه دیگر متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفته و منکر اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی شدند.

پس از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و اکبر را به قصاص محکوم کردند. دیگر متهمان نیز به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی به شش ماه زندان محکوم شدند.
 

کد مطلب 1772378

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