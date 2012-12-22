هشت هزار و 930 نفر در قالب تعاونی های مهر کشاورزی هرمزگان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نجفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مثبت کارگروه بخش کشاورزی افزود: از مجموع 22 هزار و 500 متقاضی ثبت نام شده، پس از پایش هشت هزار و930 کارجو واجد شرایط شناسایی و ساماندهی شده است.

وی اضافه کرد: پس از پایش و انتخاب افراد واجد شرایط، این افراد در قالب 159تعاونی، 34 شرکت سهامی و انفرادی ساماندهی و به سازمان جهاد کشاورزی معرفی شدند که با اجرای طرح توسعه کشاورزی، هشت هزار و 930 نفر از طریق کشاورزی صاحب شغل پایدار می شوند.

نجفی در ادامه بیان داشت: با توجه به حمایت های دولت از بخش تعاون، با همکاری بانک کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین بمنظور ایجاد اشتغال برای کارجویان تحصیل کرده در رشته کشاورزی، امکانات مناسبی ایجاد شده است.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، تعاونی ها را رکن اساسی توسعه کشور خواند و گفت: یکی از اهداف مهم ما در طرح تعاونی مهر کشاورزی، فراهم آوردن ظرفیت های مناسب در این بخش مانند سرمایه، آب، فضاسازی و امکانات در قالب شرکت های تعاونی مهر کشاورزی است.

در حال حاضر بیش از پنج هزار و 200شرکت تعاونی با یک میلیون و 300 هزار نفر عضو در زمینه های مختلف در امر تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی، مرزنشینان و سهام عدالت در هرمزگان فعالیت دارند.