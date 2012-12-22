به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی غلامزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعزیه در این شهرستان یک هنر دینی در بین توده مردم است که در بسیاری از روستاهای این شهرستان برگزار میشود.
مدیرعامل کانون بسیج هنرمندان گناباد افزود: این مراسم جهت ایجاد بصیرت عاشورایی با عنوان راویان نینوا در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار میشود.
غلامزاده گفت: با توجه به اینکه هنوز در برخی از نسخههای تعزیه اشعاری حاوی اشتباهات روایی و یا ابیاتی توهینآمیز وجود دارد، این سوگواره با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان هنرمندان، روحانیون، ادارات و سازمانهای فرهنگی اصلاح اشعار شبیه خوانیها را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اعلام برنامههای این سوگواره افزود: برنامههای تعزیه سومین سوگواره با اجرای دو گروه از امشب، دوم دی ماه به مدت هفت شب در گناباد اجرا میشود.
مدیرعامل کانون بسیج هنرمندان گناباد اظهار کرد: مراسم افتتاحیه این سوگواره از ساعت 18 همراه با نمایش گوهری در دل خرابه توسط گروه تعزیه مهد کودک قاصدک بیدخت و موسسه نینوا آغاز می شود.
غلامزاده تصریح کرد: مراسم اختتامیه این سوگواره نیز با اجرای نمایش عاشورایی سنگها مرثیهخوان آینه توسط گروه سیمرغ نینوا و اعلام گروها و نفرات برتر برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی سومین سوگواره تعزیهخوانی راویان نینوای گناباد تصریح کرد: از زمان برگزاری نخستین سوگواره در سال 1389 با تغییراتی که تاکنون در بعضی از قسمتهای اشعار تعزیههای شهرستان صورت گرفته استقبال خوبی از این سوگواره شده است.
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