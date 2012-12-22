ارزش دلاری واردات آذربایجان غربی 44درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم سید احمدی با اعلام این خبر با بیان اینکه وزن واردات از گمرکات آذربایجان غربی در هشت ماه سال جاری 563 هزار تن است افزود: ارزش ریالی این واردات 810 میلیون دلار برآورد شد.

وی با اشاره به افزایش 38 درصدی واردات از گمرک‌های آذربایجان غربی در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، اظهارداشت: وزن واردات در سال گذشته به 409 هزار تن رسید.

سیداحمدی با اشاره به افزایش وزن واردات سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افزود: این امر سبب افزایش ارزش دلاری واردات نیز شده که میزان این افزایش 44 درصد است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه ارزش دلاری واردات هشت ماه امسال از گمرک‌های آذربایجان غربی در سال جاری 810 میلیون دلار است، گفت: این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته 564 میلیون دلار بود.

وی سهم ارزشی واردات از گمرکات استان را 99 درصد عنوان کرد و گفت: سهم ارزشی واردات از بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی یک درصد است.

سید احمدی با بیان اینکه سهم ارزشی واردات از گمرکات و بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی افزایش یافته است افزود: ارزش واردات هم از طریق گمرک و هم از طریق بازارچه‌های مرزی دو درصد افزایش یافته است.