فدراسیون والیبال از هواداران میزان به خاطر رفتار جوانمردانه تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ در نامه ای خطاب به مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی میزان خطاب به احسان حلمی اظهار امیدواری کرد روش و منش حاکم بر سالن مهران مشهد در ادامه برگزاری مسابقات تداوم یابد.

پورحسن تصریح کرد: بر اساس گزارش نماینده و ناظر فدراسیون در جریان برگزاری مسابقات آلومینیوم المهدی و میزان مشهد، نظر به اینکه تماشاگران حاضر در سالن اصول اخلاقی و شئونات اسلامی را رعایت کرده اند؛ بدین وسیله از همه تماشگران به خصوص لیدر آنها تقدیر و تشکر می شود.

وی گفته است: امید است در سایر مسابقات که به میزبانی آن باشگاه برگزار می شود همچنان رعایت اصول اخلاقی و جوانمردی به عمل آید.