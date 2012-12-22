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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

فدراسیون والیبال از هواداران میزان به خاطر رفتار جوانمردانه تقدیر کرد

فدراسیون والیبال از هواداران میزان به خاطر رفتار جوانمردانه تقدیر کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران از هواداران والیبال تیم موسسه مالی و اعتباری میزان به خاطر رفتار جوانمردانه تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ در نامه ای خطاب به مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی میزان خطاب به احسان حلمی اظهار امیدواری کرد روش و منش حاکم بر سالن مهران مشهد در ادامه برگزاری مسابقات تداوم یابد.

پورحسن تصریح کرد: بر اساس گزارش نماینده و ناظر فدراسیون در جریان برگزاری مسابقات آلومینیوم المهدی و میزان مشهد، نظر به اینکه تماشاگران حاضر در سالن اصول اخلاقی و شئونات اسلامی را رعایت کرده اند؛ بدین وسیله از همه تماشگران به خصوص لیدر آنها تقدیر و تشکر می شود.

وی گفته است: امید است در سایر مسابقات که به میزبانی آن باشگاه برگزار می شود همچنان رعایت اصول اخلاقی و جوانمردی به عمل آید.

کد مطلب 1772393

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