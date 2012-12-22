تشدید نظارت بر عملکرد مهدهای کودک قدس/افزایش صدور مجوز موسسات قرآنی

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بمنظور ارتقای سطح تعلیم و تربیت کودکان و نونهالان، نظارت و بررسی عملکرد موسسات آموزشی ویژه کودکان در دستور کار قرار گرفت و به این منظور جلسات متعددی نیز با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسات بررسی تداخل کاری مهدهای کودک و مؤسسات قرآنی بدون قصد محدودیت سازی فعالیتها در چارچوب وظایف این موسسات بود و طی این جلسات نمایندگان فرمانداری، بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان موظف به ارائه گزارش بازدیدهای میدانی خود از این موسسات شدند.

تشدید نظارت بر عملکرد مهدهای کودک و موسسات قرآنی قدس

این مسئول عنوان کرد: در این راستا مقرر شد بمنظور ارتقای سطح بهداشت و سلامت کودکان و نونهالان، آیین نامه های بهداشتی برای مراکز فرهنگی و قرآنی از سوی شبکه بهداشت و درمان به اداره تبلیغات اسلامی ارسال شود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری قدس افزود: همچنین، مصادیق نواقص بهداشتی مؤسسات قرآنی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان به اداره تبلیغات اسلامی و فرمانداری ارسال شود تا از سوی دستگاه های مذکور مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

افزایش مهدهای کودک و ارتقای سطح کمی و کیفی کلاسهای آموزشی

وی گفت: با توجه به نیاز شهروندان در خصوص افزایش مهدهای کودک، اداره بهزیستی شهرستان موظف شد بنابر ضوابط و قوانین موجود، در زمینه صدور مجوزهای لازم برای ثبت و راه اندازی موسسات جدید اقدام کند.

حبیبی اشاره کرد: ارتقای سطح کمی و کیفی کلاسهای آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر مواردی است که با توجه به برگزاری اینگونه کلاسها در خانه فرهنگ وابسته به شهرداری قدس، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس موظف به انجام اقدامات لازم در این زمینه شد.

افزایش صدور مجوز موسسات قرآنی در راستای نهادینه کردن فرهنگ دینی در کودکان

این مسئول یادآور شد: از آنجا که موسسات قرآنی سهم بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ دینی و قرآنی در نسل آینده دارد، افزایش تعداد این موسسات از جمله برنامه هایی است که بطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان قدس اضافه کرد: در این راستا با توجه به اعلام آمادگی اداره تبلیغات اسلامی جهت صدور مجوز آموزشگاههای قرآنی، مقرر شد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در صورت نیاز، نسبت به ارائه درخواست این مجوز اقدام کند، همچنین جهت صدور مجوز برای مؤسسات قرآنی، استعلام لازم از شبکه بهداشت و درمان نیز ضروری است.