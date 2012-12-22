نرخ مهاجرت در اردبیل چهار در هزار است/ارسال اطلاعات سجلی با فیبر نوری

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این رقم به این معنی است که از هر هزار نفر چهار نفر مهاجرت کرده اند که رقم پایینی است.

وی با بیان اینکه خالص نرخ رشد جمعیت استان با توجه به نرخ ولادت، وفات و مهاجرت محاسبه می شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه نرخ خام ولادت20.1 در هزار و نرخ خام فوت 5.7 است، نرخ رشد جمعیت در استان اردبیل 10.4 بوده و به معنی این است که به ازای هر 10 هزار نفر، 104 نفر به جمعیت استان در سال جاری اضافه شده است.

امینی از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در ثبت احوال استان را آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی خواند و افزود: برای اجرای این طرح از فیبر نوری استفاده شده و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده تمامی اطلاعات استان آرشیو شود.

وی تاکید کرد: با وجود کمبود بودجه برای استفاده از فیبر نوری تعهداتی را به مخابرات و شهرداری داده ایم که امیدواریم در جهت تامین آن استانداری همکاری لازم را با ما داشته باشد.

سرعت و امنیت بالای انتقال اطلاعات و سهولت ارائه خدمات به شهروندان از جمله مزایای فیبر نوری است که مدیر کل ثبت احوال استان به آن تاکید کرد.

تلفن 1510 راهنمای خدمات ثبت احوال

وی همچنین از راه اندازی خط تلفن گویای 1510 به منظور ارائه اطلاعات خدمات ثبت احوال استان خبر داد.

امینی افزود: این شماره تماس اطلاعات کامل در خصوص تعویض شناسنامه، فقدان کارت ملی، تغییر سن در شناسنامه، مدارک مورد نیاز برای مراجعه ارباب رجوع و خدمات مربوط به کارکنان اداره از جمله پرداختها را ارائه می کند.

وی تصریح کرد: با اتصال به بانکهای اطلاعات مختلف این شماره تماس می تواند خدمات پیگیری مکاتبات اداری را به خوبی انجام و به تماس گیرنده حضور یا غیبت کارمند مورد نظر وی را اعلام می کند.