تمامی مددجویان بالای دو نفر تا سال 94 صاحب خانه می شوند

علی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و سندچشم انداز پنج ساله این نهاد، تاسال 94 شاهد صاحب خانه شدن تمامی مددجویان بالای 2 نفر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد خراسان شمالی از سال 84 تا کنون موفق به ساخت 7 هزار و 400 واحد مسکونی برای افراد نیازمند شده است اظهارداشت: این واحدها در قالب طرح بهسازی مسکن مددجویان روستایی و شهری ساخته شده و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.

نوری تصریح کرد: هم اکنون عملیات احداث 550 واحد مسکونی شهری در قالب مسکن مهر در خراسان شمالی در دست اجراست و طی امسال نیز 400 واحد مسکونی روستایی به مددجویان این نهاد، تحویل داده خواهد شد.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی همچنین به تامین و تعمیر مسکن مددجویان تا پایان برنامه پنج ساله اشاره کرد و افزود: از سال 90 تا پایان این برنامه، بیش از 11 هزار و 400 واحد مسکونی برای مددجویان تامین وتعمیر خواهد شد.

نوری بالابردن بهره وری،کاهش هزینه مددجویان، حفظ عزت و کرامت، خوداتکایی و توانمندسازی و کاهش فاصله طبقاتی را از اهداف مهم ضرورت ساخت و تامین مسکن مددجویان عنوان کرد.