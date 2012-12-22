سبک زندگی غربیها الگوی مردم ایرانی و مسلمان نشود

حجت الاسلام حسینعلی اکبری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئله سبک زندگی اسلامی که در سخنان مقام معظم رهبری بدان پرداخته شده است موضوع مهمی است که ریشه در تاریخ تمدن کهن ملت ایران دارد ما می توانیم با تقسیم زمان به دو دوره اساسی که یکی دوران قبل از طلوع خورشید اسلام و دیگری دوران پس از پیدایش اسلام و سبک های زندگی است اشاره و زندگی اسلامی را ممتاز کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: قبل از پیدایش اسلام اصالت با قومیت ، تنازع و تعارض جهت بقاءبود همان قانونی که از آن به قانون جنگل تعبیر می شود اگر قواعدی نیز رعایت می شده بر حسب تعصب و قبیله گری،عادت و عرف استوار بود.

تمدن کهن با فرهنگ غنی اسلام ناب گره خورده

رئیس اداره امور فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی استان مرکزی همچنین با اشاره به اینکه با طلوع اسلام همه آن عادت های جاهلی جای خود را به زندگی بر محور اسلام بخشید اظهار داشت: در گذر زمان است که سبک زندگی اسلامی شروع می شود و در ادامه با نوسانات پیش می رود و با پیدایش انقلاب شکوهمند اسلامی آن تمدن کهن با فرهنگ غنی اسلام ناب گره خورده و سبک زندگی اسلامی را متجلی می سازد.

وی اظهارداشت: نیاز به نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی را در جامعه کنونی ضرورت می بخشد که این امر اجتناب ناپذیر با بیان رهبر و مقتدای امت اسلامی به عنوان توصیه مؤکد مد نظر قرار می گیرد تا دولت و ملت بتوانند بر محوریت امام خامنه ای این شیوه نوین را ساری و جاری کند.

وی در پایان با بیان اینکه خداوند جهان را بر محور انسان خلق کرده است و نظام آفرنیش همه مقدمات را نیز جهت رشد و تعالی معنوی انسان از خاک به افلاک در اختیار قرار داده است خاطرنشان کرد: انسان نیز در دایره خلقت اجتماع محور خلق شده چون یک فرد انسانی هیچ گاه قادر به فراهم کردن مایحتاج خود نیست.

وی اضافه کرد: زندگی اجتماعی یک امر اجتناب ناپذیر است در این صورت برای زندگی اجتماعی قواعدی در قالب قانون و عرف تعریف شده است که با رعایت آن از سوی شهروندان در یک جامعه زندگی تسهیل می شود که رعایت این امور را می توان سبک زندگی نامید.

