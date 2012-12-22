جاده چهار خطه شهرکرد - کوهرنگ سال 94 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی گفت: برای احداث این محور ارتباطی تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده و تکمیل آن به ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.



وی بیان کرد: عملیات اجرایی محور چهار خطه شهرکرد - فارسان - چلگرد کوهرنگ سال ۹۴ به بهره برداری می رسد.



عیدی افزود: با توجه به کوهستانی بودن چهارمحال و بختیاری ساخت راه های اصلی و فرعی در استان دشواری هایی را به همراه دارد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: جاده چهار خطه شهرکرد – فارسان - چلگرد پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی دارد.

تکمیل ۹ طرح هادی روستایی در لردگان

بخشدار مرکزی شهرستان لردگان از تکمیل ۹ طرح هادی روستایی در دست اجرا این بخش خبرداد.



هدایت الله بابامیری گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از ۹ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال هزینه شده است.



وی تأکید کرد: طرح هادی روستاهای منجرموئی، سونک، تل ماران، برآفتاب، میلاس و سرتنگ مسن اجرا شده است.



بابامیری افزود: عملیات انجام شده در طرح های هادی روستایی خیابان کشی، زیرسازی پیاده روها، کانال سنگی، آسفالت خیابان ها و اجرای مبلمان در معابر روستایی شهرستان لردگان هستند.

انجام پژوهش در حوزه مفاهیم قرآنی درلردگان

فرماندار شهرستان لردگان انجام پژوهش در حوزه مفاهیم قرآنی را ضروری برشمرد.

علی زاهدی گفت: هم اکنون سهم قابل توجهی از پژوهش های جامعه، به موضوعات قرآنی باز گشته و اینگونه پژوهش ها سهم قابل توجهی در تولیدات تحقیقاتی دارند.



وی تأکید کرد: سهم فزاینده مطالب قرآن پژوهی چشم اندازی پر رونق را در تولید معارف دینی ترسیم می کند.



زاهدی افزود: تمامی افراد باید از قرآن به طور ویژه در زندگی بهره ببرند.

کشف۱۱۰ کیلو گرم مواد مخدر در لردگان

بخشدار مرکزی لردگان از کشف و ضبط ۱۱۰ کیلو گرم مواد مخدر خبرداد.

هدایت الله بابامیری گفت: این میزان مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان لردگان کشف و ضبط شده اند.



وی تأکید کرد: جاده های شهرستان لردگان از مسیرهای ترانزیتی چهارمحال و بختیاری بوده و این موضوع باعث افزایش میزان کشفیات مواد مخدر در این شهرستان است.



بابامیری تقویت ایست بازرسی در جاده های شهرستان لردگان را ضروری برشمرد و افزود: بیشتر مواد مخدر سنتی چهارمحال و بختیاری بر اساس آمار از این مسیرها وارد می شود.

بخش صنعت نقش بسزایی در ایجاد اشتغال در چهارمحال وبختیاری داشته است

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری بخش صنعت را در سال های اخیر دارای نقش بسیار مهم در ایجاد اشتغال استان دانست.



علی شهریارپور گفت: در سیاست های کلان اقتصادی، بحث کاهش بیکاری جزو سیاست های مهم جهان و کشور ما بوده و ایجاد فرصت شغلی جدید جزو اهداف کلان کشور است.



وی تأکید کرد: هر بخشی به نوعی در ترکیب فعالیت های چهارمحال و بختیاری سهمی برای اشتغال برعهده داشته و بخش صنعت در این چند سال رشد فزاینده ای در ایجاد اشتغال داشته و روند ثابتی در سال های اخیر به خود گرفته است.