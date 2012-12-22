"مهدی راسخی" قهرمان جام تور بزرگ بیلیارد ایران

کمال پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات جام تور بزرگ برای اولین بار توسط یک شرکت خصوصی با حمایت فدراسیون برگزار شد که این مسابقه بیشترین مبلغ پاداش را در طول تاریخ بیلیارد کشور به خود اختصاص داده بود.

وی افزود: فارس از آنجا که حرف اول بیلیارد کشور را در یک سال اخیر زده و اکثر عناوین را در اختیار دارد با بیشترین سهمیه کسب شده گام به این رقابتها نهاد و علیرغم اینکه تمام حریفان برای کسب عنوان به مسابقات آمده بودند لیکن باز هم این بیلیاردبازان فارس بودند که با اقتدار کامل همگی به از مرحله مقدماتی صعود و به بازیهای حذفی رسیدند.

رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان فارس ادامه داد: در مرحله حذفی قرعه کشی نفرات شایسته بیلیارد فارس با هم یکدیگر برخورد کردند و این موضوع باعث شد تا فینال های زود هنگامی برگزار شود به گونه ای که در این دوره از مسابقات محمدعلی پردل رنکینگ اول کشور به مصاف مهدی راسخی رفت و معین خدری هم با محمدرضا فرشاد دیدار کردو که این موضوع باعث شد تا دو بازیکن شایسته و صاحب عنوان فارس در یک بازی هم استانی از گردونه رقابت ها خارج شوند.

پاک فطرت اضافه کرد: اما این مسائل باعث نشد تا از توانمندی بازیکنان فارس کاسته شود وبازی هوشمندانه توام با تمرکز راسخی و خدری موجب شد تا این دو بیلیارد باز شایسته فارس با غلبه بر حریفان به بازی فینال راه یابند .

وی بیان کرد: بازی کاملا فارسی فینال باعث افتخار ورزش استان است و این نشان دهنده این مطلب است که تمام عوامل این رشته در استان با کمترین توجه بیشترین حمایت را از بیلیاردبازان داشته اند.

رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان فارس تاکید کرد: کسب مقام قهرمانی ونائب قهرمانی توسط دو ورزشکاری که اعتماد خود را از این رشته از دست داده و بدلیل ناملایمات صورت گرفته چند صباحی خارج از میدان مسابقه بودندافتخار بزرگ برای هیئت بیلیارد و بولینگ استان فارس است.

علی پردل، ساسان لشکری ، معین خدری، محمد رضا فرشاد، مهدی راسخی و محمد زینعلی ورزشکاران فارسی دررشته بیلیارد هستند که در مسابقات جایزه بزرگ ایت بال یزد حضور داشتند.