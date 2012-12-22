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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

حجت الاسلام مرشدی:

بسیاری از مشکلات جامعه به‌ دلیل کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر است

بسیاری از مشکلات جامعه به‌ دلیل کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر است

ساوه – خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه استان مرکزی گفت: امروزه باید به ترویج امر به معروف و نهی از منکر توجه داشته باشیم تا جایگاه آن در جامعه کمرنگ نشود زیرا بسیاری از مشکلات جامعه به‌ دلیل کم توجهی به این فریضه مهم است.

حجت الاسلام علی مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما درابتدا وظیفه داریم افراد را به انجام معروفها تشویق کنیم اظهارداشت: انجام امورات معروف وکارهایی که مورد پسند شریعت و رضایت خداوند باشد منکرات در جامعه خود به خود ازبین می رود.

وی ادامه داد: امر به معروف از واجبات دین است و افرادی که به سن تکلیف می‌رسند باید به این امر نیز توجه داشته باشند و به وظیفه الهی خود عمل کنند و دانش‌آموزان نیز باید یاد بگیرند که احکام و دین اسلام را در بین دوستان خود منتشر کرده و ترویج دهنده خوبی‌ها باشند.

حجت الاسلام مرشدی تصریح کرد: هدف از تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر به منظور ایجاد جامعه‌ای پاک، سالم و متناسب با شأن جامعه اسلامی است.
 
این استاد حوزه  با اشاره به بیانات گوهر بار امام علی (ع) ابراز داشت: از تشویق همدیگر به انجام کارهای شایسته و باز داشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنید و بدانید که اگر این کار را ترک کردید بدکاران بر شما مسلط می شوند و وقتی آن ها مسلط شدند هر چقدر دعا کنید دعای شما مقبول درگاه حق واقع نمی شود.
کد مطلب 1772406

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