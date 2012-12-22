بسیاری از مشکلات جامعه به‌ دلیل کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر است

حجت الاسلام علی مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما درابتدا وظیفه داریم افراد را به انجام معروفها تشویق کنیم اظهارداشت: انجام امورات معروف وکارهایی که مورد پسند شریعت و رضایت خداوند باشد منکرات در جامعه خود به خود ازبین می رود.

وی ادامه داد: امر به معروف از واجبات دین است و افرادی که به سن تکلیف می‌رسند باید به این امر نیز توجه داشته باشند و به وظیفه الهی خود عمل کنند و دانش‌آموزان نیز باید یاد بگیرند که احکام و دین اسلام را در بین دوستان خود منتشر کرده و ترویج دهنده خوبی‌ها باشند.

حجت الاسلام مرشدی تصریح کرد: هدف از تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر به منظور ایجاد جامعه‌ای پاک، سالم و متناسب با شأن جامعه اسلامی است.

این استاد حوزه با اشاره به بیانات گوهر بار امام علی (ع) ابراز داشت: از تشویق همدیگر به انجام کارهای شایسته و باز داشتن از ارتکاب کار زشت خودداری نکنید و بدانید که اگر این کار را ترک کردید بدکاران بر شما مسلط می شوند و وقتی آن ها مسلط شدند هر چقدر دعا کنید دعای شما مقبول درگاه حق واقع نمی شود.