به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح شنبه در گردهمایی علمی که به مناسبت هفته پژوهش در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد، بازدید کارشناسان بخش اجرایی کشاورزی از بخش های مختلف تحقیقاتی را گامی مهم در راستای انتقال یافته های تحقیقات کشاورزی به کارشناسان بخش اجرایی و سپس کشاورزان دانست و افزود: چنین برنامه هایی باعث می شود هر دو بخش از قابلیت ها و پتانسیلهای یکدیگر آگاه شده و زمینه برای بهره وری بیشتر در بخش کشاورزی که هدف نهایی در همه بخش های کشاورزی است، فراهم شود.

هدایت پایان نامه های دانشجویی به سمت نیازهای اصلی بخش کشاورزی



وی با بیان اینکه پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان دانشکده های کشاورزی به سمت نیازهای اصلی بخش کشاورزی و منابع طبیعی سوق داده شوند، افزود: مراکزعلمی و پژوهشی باید با شناسایی مشکلات بخش کشاورزی استان و با اخذ اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی از بخش اجرا، خلاء های موجود در بخش را شناسایی کرده و برنامه ارائه کنند.

موسوی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات بخش کشاورزی به مساعدت و همیاری اعضای هیئت علمی، محققان و دانشجویان نیاز داریم، افزود: لازم است تا بر روی پروژه های خاص و مشترک تعریف شده کار شده و نتایج آنها در اختیار بهره برداران بخش قرار گیرد.

امور تحقیقاتی در بخش کشاورزی باید منجر به افزایش تولید شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امور تحقیقاتی در بخش کشاورزی باید منجر به افزایش تولید، استفاده بهینه از منابع و افزایش درآمد و ارتقای معیشت بهره برداران شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اجرای طرح های تحقیقاتی باید در قالب سیاست های بخش و مورد استفاده در جامعه هدف باشد، تصریح کرد: اجرای طرح های تحقیقاتی در خصوص بیماری های دامی در شاهرود، کنترل آفات گیاهی در شهرستان های گرمسار و آرادان و اجرای طرح های باغی در شهرستان دامغان باید در اولویت قرار گیرد.

بزرگترین طرح شتر در کشور در استان سمنان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: طرح ها با توجه به مقدورات و محدودیت های موجود به خصوص از حیث اعتباری باید به نحوی انتخاب شود که برای بهره برداران ملموس باشد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های تحقیقاتی در مورد شتر نیز مدنظر است، گفت: بزرگترین طرح شتر در کشور در سطح 13 هزار هکتار از مراتع و یک واحد دو هزار نفری در استان سمنان راه اندازی می شود که به عنوان یک پایلوت تحقیقاتی برای کشور است.

وجود بیش از 5 ایستگاه تحقیقاتی منابع طبیعی در استان سمنان

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان نیز در این همایش، گفت: وجود پنج ایستگاه تحقیقاتی برای انجام طرح های مختلف، چهار هزار و 500 هکتار عرصه در اختیار، هرباریوم برای نگهداری گونه های جدید گیاهی و اجرای 70 طرح تحقیقاتی در زمینه تولید علوفه، اراضی شور، گیاهان دارویی، حفاظت از آب و خاک، دام و دامپزشکی و اقتصادی اجتماعی از مهمترین داشته های این استان است.

نصرت الله حسنی افزود: تشکیل بانک خاک، پیشرفت 70 درصدی دومین لاسیمتر برای تعیین نیازآبی گیاهی بیابانی، شناسایی مهمترین گونه های شور پسند در حاشیه کویر، رسیدن سرانه تعداد طرح های تحقیقاتی هر محقق مرکز به 3.8 که دو برابر سرانه کشوری است، انتشار 48 مقاله از مهمترین امکانات و اقدامات مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام این استان است.

جمع آوری 70 نوع خاک عرصه های منابع طبیعی در بانک خاک استان سمنان



وی همچنین از تشکیل بانک خاک برای اولین بار در عرصه منابع طبیعی در استان سمنان خبر داد و گفت: در این بانک بیش از 70 نوع خاک عرصه های منابع طبیعی استان سمنان جمع آوری شده است.

حسنی در خاتمه گفت: خاک های جمع آوری شده در این بانک توسط محققان مورد ارزیابی و آنالیز قرار می گیرد و این امر گامی مهم در توسعه منابع طبیعی و کشت گونه های گیاهی است.

در این گردهمایی سه مقاله با عنوان مطالعه مولکولی گونه های آناپلاسما در گاو و گوسفند، بررسی فنی و اقتصادی جمع آوری خارشتر برای تولید علوفه و جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما به روش های مختلف از گوسفندان مبتلا، توسط کارشناسان و محققان ارائه شد و از 9 نفر محقق و کارشناس نمونه مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان تقدیر به عمل آمد.