به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی دومین کنگره علمی حماسه حسینی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عظمت حادثه عاشورا و ضرورت تبیین علمی این حادثه اظهار داشت: حادثه عاشورا حادثهای یکتا و ماندگار در تاریخ است لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
محمد جواد صاحبی با اشاره به برگزاری کنگره علمی حماسه حسینی در تهران اظهار داشت: این کنگره هفتم دی ماه در موسسه هدایت تهران و با همکاری موسسه دارالمعارف شیعی با پیام آیت الله مکارم شیرازی و سخنرانی آیت الله مهدوی کنی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این مراسم از ابراهیم آیتی به عنوان یک عاشورا پروژه تجلیل میشود بیان داشت: سید ابراهیم خسروشاهی، حجت الاسلام حسین انصاریان و حجتالاسلام علی شیخ الاسلامی نیز در این کنگره سخنرانی خواهند کرد.
هدف کنگره
دبیر علمی کنگره علمی حماسه حسینی با اشاره به اهداف این کنگره اضافه کرد: از آنجا که حوزه اخلاقی و عرفانی قیام عاشورا کمتر مورد توجه قرار گرفته است این کنگره تلاش دارد تا به این موضوع بیشتر بپردازد و آن را واکاوی کند.
وی با اشاره به محورهای برگزاری این کنگره تصریح کرد: تفسیرهای عرفانی از نهضت امام حسین(ع)، حریت و آزادگی در مکتب امام حسین(ع)، آزادی معنوی در سیرت و معارف امام حسین(ع)، نگاه جمیل اهل بیت(ع) به حادثه عاشورا، نفی خشونت و ترور در سیرت و سلوک امام حسین(ع) در کنار بررسی ابعاد اخلاقی قیام، عزت انسان در مکتب امام حسین(ع)، تواضع در سیرت امام حسین(ع) از جمله محورهای این همایش است.
صاحبی افزود: همچنین اصل توکل در آموزه ها و رفتارهای امام حسین(ع)، نسبت اخلاق و سیاست در مکتب عاشورا، آسیبشناسی اخلاقی پژوهشهای عاشورایی، درسهای بزرگمنشی در مکتب امام حسین(ع) و صورت و حقیقت دین در نهضت امام حسین(ع) از دیگر محورهای این کنگره است.
وی جلوههای شجاعت در مکتب عاشورا، عرفان در معارف حسینی، کرامت انسان در مکتب حسینی، عرفان در سیره حسینی، ستایش و نیایش در سیرت امام حسین(ع) و جلوههای ایثار و فدارکاری در سیرت و یاران حسینی را از دیگر محورهای این کنگره برشمرد.
برخی محورهای همایش
به گفته دبیر علمی کنگره حماسه حسینی، درس تقوا در مدرسه حسینی، وفای به عهد در آموزهها و رفتارهای امام حسین(ع)، ستمگریزی و ستمستیزی در مکتب حسینی، مفهوم و مصداق معروف و منکر از منظر امام حسین(ع)، نسبت وسیله و هدف در مکتب حسینی و تعارض ارزشهای اخلاقی جاهلی و اسلامی در دوره امویان از دیگر محورهای این همایش است.
دبیر علمی با بیان اینکه همایش روز پنجشنبه هفتم دیماه در تهران برپا خواهد شد، ادامه داد: در این کنگره ده مقاله برتر همایش قرائت و از صاحبان آثار برتر تجلیل می شود
قم - خبرگزاری مهر: کنگره ملی حماسه حسینی با سخنرانی آیت الله مهدوی کنی و با پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی دومین کنگره علمی حماسه حسینی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عظمت حادثه عاشورا و ضرورت تبیین علمی این حادثه اظهار داشت: حادثه عاشورا حادثهای یکتا و ماندگار در تاریخ است لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
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