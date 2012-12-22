به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی دومین کنگره علمی حماسه حسینی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عظمت حادثه عاشورا و ضرورت تبیین علمی این حادثه اظهار داشت: حادثه عاشورا حادثه‌ای یکتا و ماندگار در تاریخ است لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.



محمد جواد صاحبی با اشاره به برگزاری کنگره علمی حماسه حسینی در تهران اظهار داشت: این کنگره هفتم دی ماه در موسسه هدایت تهران و با همکاری موسسه دارالمعارف شیعی با پیام آیت الله مکارم شیرازی و سخنرانی آیت الله مهدوی کنی برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه در این مراسم از ابراهیم آیتی به عنوان یک عاشورا پروژه تجلیل می‌شود بیان داشت: سید ابراهیم خسروشاهی،‌ حجت‌ الاسلام حسین انصاریان و حجت‌الاسلام علی شیخ الاسلامی نیز در این کنگره سخنرانی خواهند کرد.



هدف کنگره



دبیر علمی کنگره علمی حماسه حسینی با اشاره به اهداف این کنگره اضافه کرد: از آنجا که حوزه اخلاقی و عرفانی قیام عاشورا کمتر مورد توجه قرار گرفته است این کنگره تلاش دارد تا به این موضوع بیشتر بپردازد و آن را واکاوی کند.



وی با اشاره به محورهای برگزاری این کنگره تصریح کرد: تفسیرهای عرفانی از نهضت امام حسین(ع)، حریت و آزادگی در مکتب امام حسین(ع)، آزادی معنوی در سیرت و معارف امام حسین(ع)، نگاه جمیل اهل بیت(ع) به حادثه عاشورا، نفی خشونت و ترور در سیرت و سلوک امام حسین(ع) در کنار بررسی ابعاد اخلاقی قیام، عزت انسان در مکتب امام حسین(ع)، تواضع در سیرت امام حسین(ع) از جمله محورهای این همایش است.



صاحبی افزود: همچنین اصل توکل در آموزه‌ ها و رفتارهای امام حسین(ع)، نسبت اخلاق و سیاست در مکتب عاشورا، آسیب‎شناسی اخلاقی پژوهش‎های عاشورایی، درس‎های بزرگ‌منشی در مکتب امام حسین(ع) و صورت و حقیقت دین در نهضت امام حسین(ع) از دیگر محورهای این کنگره است.



وی جلوه‎های شجاعت در مکتب عاشورا، عرفان در معارف حسینی، کرامت انسان در مکتب حسینی، عرفان در سیره حسینی، ستایش و نیایش در سیرت امام حسین(ع) و جلوه‎های ایثار و فدارکاری در سیرت و یاران حسینی را از دیگر محورهای این کنگره برشمرد.



برخی محورهای همایش



به گفته دبیر علمی کنگره حماسه حسینی، درس تقوا در مدرسه حسینی، وفای به عهد در آموزه‎ها و رفتارهای امام حسین(ع)، ستم‌گریزی و ستم‎ستیزی در مکتب حسینی، مفهوم و مصداق معروف و منکر از منظر امام حسین(ع)، نسبت وسیله و هدف در مکتب حسینی و تعارض ارزش‎های اخلاقی جاهلی و اسلامی در دوره امویان از دیگر محورهای این همایش است.



دبیر علمی با بیان اینکه همایش روز پنجشنبه هفتم دی‌ماه در تهران برپا خواهد شد، ادامه داد: در این کنگره ده مقاله برتر همایش قرائت و از صاحبان آثار برتر تجلیل می شود

