شناخت دقیق ارزش ها و احکام دینی عنصر مهم بلوغ بشریت است

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناخت ارزش‌ها و احکام دینی به‌عنوان عنصری مهم در بلوغ بشریت یاد کرد و گفت: وظیفه ماست که دین اسلام و ارزش‌های آن را به‌صورت فردی و اجتماعی، تبلیغ، ترویج و همچنین معرفی کنیم تا با رشد و نمود آن جامعه را از انواع آسیب‌ها و تهدیدها حفظ کنیم.

وی افزود: اندیشه های ناب اسلامی امروز هندسه قدرت جهانی را در خاورمیانه شکل داده و قدرت را از غرب به شرق به‌ویژه حوزه اسلام منتقل کرده است.

وی اظهار داشت: بحران امروز جهان، بحران اقتصادی، فقر و بیکاری نیست بلکه بحران فقدان رهبری و عدم توجه به ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی است اما جوامع اسلامی از این بحران ها و چالش ها به برکت وجود ارزش ها و باورهای دینی به دور هستند.

مدیرکل تبلیغات البرز تصریح کرد: ایران اسلامی به واسطه خون پاک شهدا و زعامت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب و همچنین شناخت دقیق ملت ایران از ارزش ها و احکام دینی هرگز با بحران مواجه نخواهد شد و در برابر هرگونه تهدید و تحریمی بیمه خواهد بود.

وی نهضت حسینی را الگوی تمام نمای ارزش ها و باورهای دینی برشمرد و گفت: در هه ایام سال و نه در محرم و صفر باید ارزش های این نهضت مورد تاکید و تبلیغ قرار گیرد.

عدالت شاخصه و تراز نهضت عاشوراست

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز، با بر شمردن برخی عناصر و ویژگی‌های نهضت حسینی اظهار داشت: عدالت شاخصه و تراز نهضت عاشوراست چرا‌‌که امام حسین‌(ع) قصد نداشت با کسی مماشات و مسامحه کند.

وی همچنین رهبری صالح و برجستگی حریت و حفظ کرامت بشری را از دیگر ویژگی های نهضت حسینی عنوان کرد و گفت: در حالی‌که بنی‌امیه سعی می‌کرد مبانی ظاهری را زنده کند و جامعه را به سمت یک سقوط اخلاقی سوق دهد امام حسین(ع) با نهضت تاریخی خود سبب شد فضای سالم تربیتی شکل بگیرد.

حجت الاسلام مسعودی با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق از ارزش ها گفت: مبلغان، روحانیون و مداحان و معلمان باید تلاش کنند با بیانی شیوا و رسا در جهت تبیین ارزش ها برای عموم مردم جامعه گام بردارند و مطمئن باشند هرچه شناخت جامعه از ارزش ها بیشتر باشد باورها و اعتقادها راسخ تر و جامعه ای مصون تر خواهیم داشت.