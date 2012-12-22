خطر از بیخ گوش 56 نفر گذشت/ گزارش هلال احمر از سیلاب در 5 شهر کشور

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت وقوع سیل در دزفول، اندیمشک، مسجد سلیمان، بهبهان و گتوند گفت: در نخستین عملیات، گروه‌های تخصصی امداد و نجات وضعیت سیلاب و مناطق حادثه دیده را مورد بررسی قرار دادند که در این حادثه 30 نفر دچار آسیب شده و 299 نفر نجات یافتند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به محاصره قرار گرفتن 20 خانوار از عشایر منطقه حاشیه شهرک امام رضا (ع) در مسیر جاده سبزآب شهرستان اندیمشک در سیل گفت: بلافاصله تمامی افراد نجات یافتند که این عشایر به همراه خانواده‌های خود در 20 چادر زندگی می‌کردند.

همچنین نیروهای امدادی طی دو عملیات موفق به نجات 12 نفر دیگر از عشایر گرفتار در مسیر سیلاب شده و هشت نفر از عشایر گرفتار در سیلاب که به همراه دام‌های خود به بیشه عباس آباد در جنوب دزفول رفته بودند را نجات دادند.

وی از نجات 4 کشاورز در بخش مرکزی دزفول و نجات 12 نفر که در 6 خودرو در سیلاب محاصره شدند در منطقه مسجد سلیمان خبرداد. ولی متاسفانه بر اثر تخریب منزل مسکونی یک نفر فوت کرد.

مظفر گفت: در این حوادث 33 تیم در قالب 183 نیروی عملیاتی به‌همراه 7 موتور پمپ و لچن کش به مناطق اعزام شدند.