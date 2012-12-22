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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

نوری نیا:

تحقیقات کشارورزی به بخش خصوصی واگذار شود

تحقیقات کشارورزی به بخش خصوصی واگذار شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گفت: در رابطه با اصل 44 در بخش تحقیقات بویژه کشاورزی باید تحقیقات کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا پیش از ظهر شنبه در آیین پایانی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: امسال برای خانواده جهاد کشاورزی سال خاصی بود چرا که پس از دو سال توانستیم چنین نمایشگاهی برگزار کنیم.

وی افزود: خانواده جهاد کشاورزی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی حضور شایسته ای داشت ، در نمایشگاه فناوری های دانشگاه شهید بهشتی، نمایشگاه توانمندی های استان نیز حضور خوبی داشتیم.

نوری نیا ادامه داد: از مهمترین ویژگی های این نمایشگاه حضور قوی بخش خصوصی  و به نمایش گذاشتن فناوری ها است.

وی اذعان داشت: در حال پیگیری احداث موزه هرباریوم تحقیقات کشاورزی و منابع کشاورزی با همکاری سازمان میراث فرهنگی هستیم.

نوری نیا در ادامه گفت: دو سال قبل پیشنهاد راه اندازی کانون بخش خصوصی  ارائه شد و امسال توانستیم در این امر نیز موفق شویم و این کانون راه اندازی شود.

در ادامه حجت الاسلام قنبر معصومی ، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان گلستان گفت: فلسفه اینگونه نمایشگاه ها در حقیقت یک دوره آموزشی است حتی اگر مقطعی و کوتاه مدت باشد که بسیار آموزنده است.

وی افزود: این نمایشگاه ها جنبه علمی داشته و دستاوردهای علمی را در بخش های مختلف عرصه پژوهش به نمایش می گذارد.

معصومی ادامه داد: زکات علم نشر ان است و این نمایشگاه همان نشر زحمات جندین ماه و چند ساله است، انتظار می رود بیشتر تلاش کنید تا مجهولات تبدیل به معلومات شود.

کد مطلب 1772415

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