تحقیقات کشارورزی به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا پیش از ظهر شنبه در آیین پایانی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: امسال برای خانواده جهاد کشاورزی سال خاصی بود چرا که پس از دو سال توانستیم چنین نمایشگاهی برگزار کنیم.

وی افزود: خانواده جهاد کشاورزی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی حضور شایسته ای داشت ، در نمایشگاه فناوری های دانشگاه شهید بهشتی، نمایشگاه توانمندی های استان نیز حضور خوبی داشتیم.

نوری نیا ادامه داد: از مهمترین ویژگی های این نمایشگاه حضور قوی بخش خصوصی و به نمایش گذاشتن فناوری ها است.

وی اذعان داشت: در حال پیگیری احداث موزه هرباریوم تحقیقات کشاورزی و منابع کشاورزی با همکاری سازمان میراث فرهنگی هستیم.

نوری نیا در ادامه گفت: دو سال قبل پیشنهاد راه اندازی کانون بخش خصوصی ارائه شد و امسال توانستیم در این امر نیز موفق شویم و این کانون راه اندازی شود.

در ادامه حجت الاسلام قنبر معصومی ، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان گلستان گفت: فلسفه اینگونه نمایشگاه ها در حقیقت یک دوره آموزشی است حتی اگر مقطعی و کوتاه مدت باشد که بسیار آموزنده است.

وی افزود: این نمایشگاه ها جنبه علمی داشته و دستاوردهای علمی را در بخش های مختلف عرصه پژوهش به نمایش می گذارد.

معصومی ادامه داد: زکات علم نشر ان است و این نمایشگاه همان نشر زحمات جندین ماه و چند ساله است، انتظار می رود بیشتر تلاش کنید تا مجهولات تبدیل به معلومات شود.