طالبانی به زودی از بخش مراقبت های ویژه خارج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق اظهار داشت که وضعیت جسمانی جلال طالبانی رو به بهبود است و تمام قسمت های بدن وی از جمله اندام های حسی رئیس جمهور به محرک ها واکنش نشان می دهد.

وی اظهار داشت که روند درمان جلال طالبانی به خوبی طی می شود و وی به تمامی آزمایشات به خوبی پاسخ می دهد.

دباغ تصریح کرد: جلال طالبانی طی چند روز آینده از بخش مراقبت های ویژه خارج خواهد شد.

رئیس جمهور عراق دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در راستای تلاش برای حل اختلافات سیاسی بغداد - اربیل سکته کرد و به بیمارستان "مدینه الطب" بغداد منتقل شد. وی هم اکنون برای تکمیل درمان به بیمارستانی در آلمان منتقل شده است.