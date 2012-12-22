  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

ناظم دباغ:

طالبانی به زودی از بخش مراقبت های ویژه خارج می شود

طالبانی به زودی از بخش مراقبت های ویژه خارج می شود

نماینده اقلیم کردستان عراق امروز اظهار داشت که رئیس جمهور عراق به زودی از بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق اظهار داشت که وضعیت جسمانی جلال طالبانی رو به بهبود است و تمام قسمت های بدن وی از جمله اندام های حسی رئیس جمهور به محرک ها واکنش نشان می دهد.

وی اظهار داشت که روند درمان جلال طالبانی به خوبی طی می شود و وی به تمامی آزمایشات به خوبی پاسخ می دهد.

دباغ تصریح کرد: جلال طالبانی طی چند روز آینده از بخش مراقبت های ویژه خارج خواهد شد.

رئیس جمهور عراق دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در راستای تلاش برای حل اختلافات سیاسی بغداد - اربیل سکته کرد و به بیمارستان "مدینه الطب" بغداد منتقل شد. وی هم اکنون برای تکمیل درمان به بیمارستانی در آلمان منتقل شده است.

کد مطلب 1772417

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