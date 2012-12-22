جزئیات امتحانات بدون کاغذ در پیام نور/ حذف استاد از تصحیح پاسخنامه

حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی مشکلات که تا پیش از حذف کاغذ برای برگزاری امتحانات پایان ترم وجود داشت، اشاره کرد و افزود: پیش از این در دانشگاه پیام نور، استادان سئوالات را طرح و توسط تایپیست ها، تایپ می شد و مشکلات زیادی به خصوص خارج از منابع بودن برخی سئوالات سر راهمان وجود داشت.

وی گفت: کل امتحاناتی که در واحدهای پیام نور سراسر کشور برگزار می شد، در قالب یک لوح فشرده جمع آوری می کردیم و برای 31 استان ارسال می شد، سپس این سئوالات در قرنطینه های 15 یا 20 روزه تکثیر، بسته بندی و چاپ می شد. پس از آن، هر واحد شهرستان باید هر روز صبح می آمد و سوالات امتحانات همان روز را به شهرستان مربوطه منتقل می کرد که این رفت و آمدها به علت وقوع برخی مشکلات از جمله تصادف یا مسدود شدن مسیر، منجر به تاخیر در رسیدن به موقع سوالات می شد.

رئیس دانشگاه پیام نور با ذکر مثالی بر اعمال مهمترین تغییرات در سوالات پایان ترم پیام نور تاکید کرد و اظهار داشت: به عنوان نمونه می توان به این نکته اشاره ای هم داشت که اگر در محتویات سوالی مشکل وجود داشت، ظرف چند ثانیه می توانیم سوال دیگری جایگزین و بلافاصله برای دورترین مرکز ارسال کنیم در حالیکه این امکان در گذشته وجود نداشت.

زیاری در خصوص زمان این تغییرات در پایان ترمهای دانشگاه پیام نور، گفت: آزمون، طرح سوال، ارسال و قرنطینه از ترم گذشته با بیشترین حفاظت اجرایی شد و در واقع می توان تاکید کرد که قرنطینه به آن صورت برای سوالات پایان ترم در پیام نور نداریم.

وی افزود: از ترم جاری، سوالات در کامپیوتر خاصی که سه نفر سه کد دارند و باید کنار هم قرار گیرند وارد می شود و یک ساعت پیش از برگزاری آزمون قرنطینه کوچکی برای چاپ سوالات تشکیل می شود.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور، این شیوه برگزاری آزمون برای امتحانات پایان ترم جاری به صورت آزمایشی در چند استان کشور، اجرایی می شود و در لپ تاپ یا کامپیوتری که سوالات در آن طراحی شده می توانند به سوالات جواب دهند و امکان تقلب هم وجود ندارد.

رئیس دانشگاه پیام نور به تحول دیگری در خصوص نمرات دانشجویان اشاره کرد و گفت: پاسخنامه ها پس از برگزاری آزمون در هر مرکز اسکن و ظرف حداکثر چند دقیقه بدون دخالت استاد تصحیح می شود سپس روی سایت انتخاب واحد دانشجو قرار می گیرد.

وی تاکید کرد که زیرساختهای این اقدامات آماده شده و برای اجرایی کردن آن به صورت پایلوت در هر مرکز، کامپیوترهای فعلی دانشگاهها برای برگزاری این امتحانات قابل استفاده است.

زیاری اعلام کرد که حتی برخی شرکتها در این زمینه حاضر به سرمایه گذاری و ارائه لپ تاپ به پیام نور را هستند.