مجتبی قاسمی در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، در مجموع 202 هزار و 283 مورد بازرسی از سوی بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازار شکر صورت گرفته است که بر این اساس، 7 هزار و 889 فقره پرونده تخلف به ارزش 46 میلیارد و 261 میلیون و 475 هزار و 435 ریال شده است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: طی این مدت زمانی، بیشترین پرونده‌های تخلفاتی متشکله در زمینه شکر به واحدهای تولیدی با 30 فقره و به ارزش 32 میلیارد و 139 میلیون و 123 هزار و 200 ریال اختصاص داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین پرونده‌های تخلف واحدهای بسته‌بندی نیز با 23 مورد به ارزش 385 میلیون و 580 هزار و 900 ریال، شرکت‌های پخش و عمده‌ فروشی‌ها با یک هزار و 861 فقره به ارزش کلی 8 میلیارد و 79 میلیون و 72 هزار و 839 ریال و در آخر خرده‌فروشی‌های شکر با 5 هزار و 975 فقره به ارزش 6 میلیارد و 17 میلیون و 698 هزار و 496 ریال بیشترین تخلفات را به ثبت رسانده‌اند.

به گفته قاسمی، در این بازرسی‌ها، در خصوص واحدهای عمده و خرده‌فروشی که دایر بر کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار بوده است، اعمال قانونی صورت می‌گیرد.