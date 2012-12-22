همایش علمی خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور امور روحانیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب شد

حجت الاسلام والمسلمین مظاهری به عنوان مشاور امور روحانیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم انتصاب مشاور روحانیت خود آورده است: تعامل منطقی و آگاهانه با ائمه جمعه در سطح استان و حوزه های علمیه به ویژه نماینده ولی فقیه و توجه به نقش امور دینی در فعالیت های فرهنگی و هنری در استان و تلاش در این زمینه و جهاد متعهدانه در تقابل با توطئه های فرهنگی دشمن، کمترین ره آورد حضور شما می تواند باشد.

فعالیت 880 دانش آموز در مدارس قرآنی نهاوند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نهاوند گفت: در14 مدرسه قرآنی فعال در شهرستان نهاوند880 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره های مختلف تحصیلی در قالب 33 کلاس درسی مشغول فراگیری قرآن هستند.

جمشید ذکایی افزود: در سال گذشته 30 مدرسه قرآنی در شهرستان نهاوند فعالیت داشت که امسال به منظور کیفی شدن آموزش قرآن سهمیه این شهرستان به 14 واحد کاهش یافت.

وی به کار گیری نیروهای متخصص علوم قرآنی در آموزش و پرورش را از برنامه های این اداره برای کیفی شدن فعالیت مدارس ذکر کرد و گفت: در این راستا امسال 10 نفر از نیروهای متخصص قرآن به صورت قراردادی در آموزش و پرورش استخدام شدند در هفته 440 ساعت در مدارس قرآنی فعالیت می کنند.

وی گفت: مدارس قرآنی در هفته دو روز بعداز ظهرها فعال است و در ترم اول کار روخوانی قرآن به دانش آموزان آموزش داده می شود.

صنف راهنمایان گردشگران در همدان تشکیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی استان همدان گفت: صنف راهنمایان گردشگران در این استان تشکیل می شود.

علیرضا ایزدی افزود: صنف راهنمایان گردشگری این استان با هدف پیگیری حقوق راهنمایان گردشگری تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: ایجاد تعامل با دیگر تشکل‌های گردشگری همچون آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط، ایجاد زمینه اشتغال برای راهنمایان گردشگری و انسجام قانونی در تبیین نوع وظایف و فعالیت‌های راهنمایان گردشگری از اهداف این انجمن است.

ایزدی با اشاره به برگزاری دوره آموزش راهنمایان گردشگری استان همدان در سال گذشته افزود: حدود 150 راهنمای گردشگری استان همدان دوره‌های تخصصی را در این زمینه گذرانده‌اند و تعدادی نیز موفق به دریافت کارت و کد شده‌اند.

برگزاری نشست خانه آواز حوزه هنری استان همدان

سی و یکمین نشست خانه آواز حوزه هنری استان همدان با بررسی چگونگی استفاده از گوشه های موسیقی ایرانی در موسیقی تعزیه همراه با بداهه خوانی و بداهه نوازی برگزار شد.

در این نشست بهروز اسلامی از فعالان خانه آواز حوزه هنری استان همدان گفت: آواز در میان مردم جایگاه اصلی خود را ندارد.

وی گفت: یک خواننده باید برای مردم بخواند اما مردم طاقت شنیدن آن آواز را ندارند و طالب آواز در موسیقی ایران نیستند.

وی دلیل این امر را عدم بسترسازی، تک قطبی شدن آواز و فراموشی مکتبهایی چون اصفهان و تهران دانست و در ادامه تقلید در آواز را، بر خلاف تقلید در تصنیف، غیرمفید خواند و آن را دلیل دیگری برای تک قطبی شدن آواز برشمرد.

اسلامی ادامه داد: افراد بزرگ آواز، کار را ادامه ندادند و میدان را واگذار کردند و بعضیهای دیگر فضا را برای جولان دیگران باز نگذاشتند.

وی به لزوم همراهی آموزش آواز با نواختن موسیقی اشاره و عنوان کرد: خواننده باید به اشعار نیما و سهراب نیز روی بیاورد.

برگزاری نمایشگاه کتاب "جنگ نرم" در دانشگاه پیام نور تویسرکان

نمایشگاه کتاب "جنگ نرم" به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور تویسرکان در فضای آموزشی این دانشگاه دایر شده است.

ارتقا سطح دانش فرهنگی و عمق بخشی به قدرت تحلیل افراد جامعه در زمینه نقشه های پیچیده دشمنان از اهداف ارائه کتابهای جنگ نرم عنوان شده است.

برپایی نمایشگاه های فرهنگی مانند کتاب، عکس، نرم افزارهای رایانه ای، هنرهای تجسمی، نشریات دانشجویی مکتوب و دیجیتال و تولیدات نرم افزاری با محوریت تقابل با جنگ نرم نیز مد نظر بوده است.

نمایشگاه جنگ نرم به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور تویسرکان و بنیاد نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه انصار الحسین همدان دایر شده است.

در این نمایشگاه بیش از دو هزار عنوان کتاب در قالب بیش از 10 هزار جلد با موضوعات جنگ نرم و دفاع مقدس تا دهم دی ماه آماده استقبال از عموم علاقمندان است.

برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی نماز تجلیل شدند

55 برگزیده مسابقه کتاب خوانی نماز استان همدان تجلیل شدند.

مسابقه کتابخوانی نماز در راستای ارتقا سطح آگاهی دینی و اعتقادی شهروندان بخصوص نسل جوان و همچنین اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار شد.

انس با مفاهیم و آموزه های دینی و ترویج روش های تربیتی و هدایت نسل جوان به نماز از اهداف برگزاری این مسابقه بود و بیش از 10 هزار نفر از جوانان به همراه خانواده در این مسابقه شرکت کردند که 55نفر به قید قرعه برگزیده شدند.

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی نماز به عنوان نمازیاران در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز در بین نسل جوان به عنوان مبلغ و مروج نماز ،ستاد اقامه نماز را یاری می کنند.

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و کارت هدیه جوایز این دوره از مسابقات بود.

همایش علمی خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی در همدان برگزار می شود

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری همایش علمی پژوهشی خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی در مهر ماه سال 92 در همدان خبر داد.

هادی فیض منش اظهار داشت: این همایش در راستای یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار می شود.

وی دلیل انتخاب این عنوان را عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله) و توجه به فرمایشات معظم له در خصوص سبک زندگی و خانواده دانست.

وی افزود: اولین نشست شورای مشورتی همایش علمی پژوهشی خانواده مطلوب با حضور نمایندگانی ازدانشگاه های بوعلی سینا، علوم پزشکی، پیام نور و آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شده است و فراخوان همایش در ماه های آتی منتشر می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد همدان رئیس کمیته امور قرآنی استان همدان شد

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خسرو بیات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به عنوان رئیس کمیته امور قرآنی این استان منصوب شد.

براساس این گزارش، سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی خسرو بیات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان را به عنوان رئیس کمیته امور قرآنی استان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: نظر به مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری مسئولیت پیگیری امور قرآنی در استان ها و شهرستان ها به شورای فرهنگ عمومی، بدینوسیله جنابعالی به عنوان رئیس کمیته امور قرآنی استان همدان منصوب می شوید.

حسینی در این حکم افزوده است: این کمیته که در راستای تحقق منشور توسعه فرهنگ قرآنی مسئولیت هماهنگی امور قرآنی و پیگیری امور مرتبط با مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی را در استان و شهرستان های آن بر عهده دارد، موظف تا با برگزاری جلسات کمیته با حضور اعضا و به کارگیری حداکثری ظرفیت های قرآنی استان و تعامل اثرگذار و هم افزا با سایر دستگاه ها و با همکاری موسسات مردمی و تشکل های قرآنی نسبت به برنامه ریزی و سامان دهی امور قرآنی در طریق اعتلای فرهنگسازی قرآنی استان نهایت توان و مساعی را بکار گیرد.