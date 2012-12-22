پرورش کرم ابریشم و کاشتن درخت توت در سیستان لازم و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری ظهر شنبه در جلسه برنامه‌ ریزی در زمینه پرورش کرم ابریشم و نوغان‌ داری در این شهرستان اظهار داشت: پرورش کرم ابریشم نوعی کشاورزی اقتصادی است و باید الگوها به این سمت سوق پیدا کند تا کشاورزان درآمد بیشتر و پایدارتری داشته باشند.

وی گفت: شرکت ابریشم ایران باید در این منطقه دفتری را به عنوان نمایندگی راه‌ اندازی کند تا پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.

وی افزود: باید آموزش کاشت، برداشت و بهره ‌برداری از این صنعت نوغان ‌داری را تمامی دستگاه‌ های اجرایی و ادارات مربوطه از جمله فنی و حرفه‌ ای و مرکز تحقیقات کشاورزی بر عهده داشته باشند و به افراد واجد شرایط ارائه دهند.

فرماندار زابل بیان داشت: برپایی صنایع جنبی پرورش کرم ابریشم و استفاده صحیح از آنها باعث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه می شود.

وی گفت: منابع طبیعی نیز تعداد زیادی نهال درخت توت را به ‌صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می دهد که امیدواریم بیشترین بهره ‌برداری را در این زمینه داشته باشیم.