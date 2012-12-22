  1. جامعه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

دادستان اصفهان خبر داد؛

قتل 3 عضو یک خانواده با ضربه های چاقو / اعتراف پسر خانواده به جنایت

قتل 3 عضو یک خانواده با ضربه های چاقو / اعتراف پسر خانواده به جنایت

پسر جنایتکار در اقدامی جنون آمیز در اصفهان پدر، مادر و برادرش را به قتل رساند.

محمدرضا حبیبی ، دادستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه گفت:  شامگاه دیروز مردی در تماس با پلیس از قتل اعضای خانواده اش در منطقه بزرگمهر خبر داد. تیم جنایی پس از حضور در محل درگیری دریافتند زن و مردی به همراه پسر خود به قتل رسیده اند.

وی افزود: یکی از پسران خانواده که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود نیز زخمی بود که بلافاصله اقدامات برای درمان او آغاز شد. در حالی که مرد مجروح مدعی بود قتل از سوی افرادی ناشناس رخ داده است اما بررسی صحنه قتل این موضوع را رد می کرد.

دادستان اصفهان خاطرنشان کرد، با کشف سرنخ هایی در محل قتل ، بازجویی از مرد مجروح پس از بهبود حالش آغاز شد و او در بازجویی به قتل اعتراف کرد. هنوز انگیزه این جنایت مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 1772428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها