قتل 3 عضو یک خانواده با ضربه های چاقو / اعتراف پسر خانواده به جنایت

محمدرضا حبیبی ، دادستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه گفت: شامگاه دیروز مردی در تماس با پلیس از قتل اعضای خانواده اش در منطقه بزرگمهر خبر داد. تیم جنایی پس از حضور در محل درگیری دریافتند زن و مردی به همراه پسر خود به قتل رسیده اند.

وی افزود: یکی از پسران خانواده که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود نیز زخمی بود که بلافاصله اقدامات برای درمان او آغاز شد. در حالی که مرد مجروح مدعی بود قتل از سوی افرادی ناشناس رخ داده است اما بررسی صحنه قتل این موضوع را رد می کرد.

دادستان اصفهان خاطرنشان کرد، با کشف سرنخ هایی در محل قتل ، بازجویی از مرد مجروح پس از بهبود حالش آغاز شد و او در بازجویی به قتل اعتراف کرد. هنوز انگیزه این جنایت مشخص نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.