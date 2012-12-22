نظم فعالیت‌ اقتصادی از دید اسلام؛ از منع رباخواری تا برنامه ریزی

فقر از نظر اسلام پدیده‌ای ناپسند محسوب می‌شود، ولی شخص فقیر قابل احترام است. اقتصاد سالم در هر جامعه‌ای نیازمند فعالیت‌های اقتصادی سالم است که این خود یکی از ارکان استواری اجتماع و افراد به شمار می‌آید و در فعالیت‌های اقتصادی رعایت چند نکته ضروری و لازم است که به شرح مختصر آن می‌پردازیم:

پرهیز از رباخواری

رباخواری در آیت و روایات بسیار مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته است. ربا ثروت را در دست یک گروه جامعه زیاد و موجب فقر و تنگدستی گروههای زیاد دیگری می شود و به طور کلی تعادل اقتصادی را در جوامع بر هم می‌زند و گروهی از رباخواری سود می‌برند و گروهی متحمل زیان‌های اقتصادی فراوانی می‌شوند.



ربا خواری گونه‌‌ای از تبادل اقتصادی ناسالم در جوامع است که عواطف و پیوندهای اجتماعی را سست و متزلزل می‌کند. رباخوار تنها سود خود را در نظر می‌گیرد و متوجه ضرر و زیان طرف مقابل خود نیست. زیان‌های رباخواری علاوه بر ثروت اندوزی نامشروع از نظر اخلاقی اثر بسیار بد بر روحیه افراد در جوامع می‌گذارد و حتی باعث از بین رفتن کانون گرم خانواده‌ها می‌شود. رباخواری حس تعاون و همکاری را میان افراد و ملت ها سست و متزلزل می‌کند و این رابطه ناسالم موجب دوری جوامع از یکدیگر می‌شود و یکی از عواملش بروز همین جنگ‌های خونین است.

کم فروشی نکردن و رعایت میزان

در سوره مبارک الرحمن در آیات 7 و 8 و 9 سه بار واژه "میزان" تکرار شده است: و آسمان را برافراشت و میزان و قانون را در آن بر نهاد تا در میزان طغیان نکنید و از راه عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و در میزان کم نگذارید."

پیامبران بزرگ الهی پس از دعوت به توحید به موضوع مهم اقتصادی سفارش می‌کنند و آن رعایت کردن حق پیمانه و کم فروشی نکردن است. مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی یکی از شیوه‌های پیامبران الهی است. برای اینکه نظام جامعه بر محور عدالت و میزان برقرار باشد لازم است در معاملات حق پیمانه رعایت گردد و از کم فروشی و کاستن حقوق افراد خودداری شود.

دوری از رشوه خواری

رشوه خواری یکی از بلاهای بزرگ اقتصادی است که همواره دامنگیر بشد بوده است. قرآن مسلمان را از تصرف کردن اموال یکدیگر نهی کرده و این را کاری ناپسند می‌داند و تاکید می کند از راه نادرست مالی را به دست نیاورید و نکند تصرف و خوردن ناروای اموال دیگران شما را به سوی قضات بکشاند و چیزی به عنوان رشوه به آنان دهید تا اموال مردم را به ظلم تملک کنید!

رشوه در اسلام چنان نکوهیده است که امام صادق(ع) درباره‌اش می‌فرماید: رشوه در قضاوت کفر به خداوند عظیم است. و در حدیثی مشهور از رسول خدا(ص) نقل است: خداوند گیرنده و دهنده شوه و آن کس را که واسطه میان آنان است لعنت کرده است.

برنامه ریزی

برنامه ریزی از مهمترین ارکان مدیریت است و برای به وجود آوردن نظم و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی لازم است. در حدیثی از امام علی(ع) آمده است: الحیله فائده الفکر؛ چاره اندیشی (برنامه ریزی) فایده فکر است

اهمیت نظم و انضباط در مصرف بیت المال

از موضوعات بسیار مهم دقت در به کارگیری مصرف بیت المال و استفاده از امکانات و اموال عمومی است که ارج نهادن بدان بر هر مدیر مسلمانی لازم است. برخی گمان می کنند که امکانات دولتی که در اختیار آنان است اموال شخصی شان است و به این دلیل هرگونه که بخواهند می‌توانند از این امکانات به نفع خود بهره برداری کنند.