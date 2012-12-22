نهضت سواد آموزی دور از جناح ها و در مسیر خط امام(ره) و رهبری حرکت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی پیش از ظهر شنبه در دیدار معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس نهضت سواد آموزی با آیت الله نوری همدانی، اظهار داشت: روز هفتم دی ماه روز تاسیس نهضت سواد آموزی است و هشتم دی ماه نیز روز متولد شدن بنده، در واقع می توانم اینگونه تعبیر کنم که بنده به نوعی برای خدمت در این نهضت آفریده شده ام.

وی ادامه داد: هنگام تاسیس این نهضت بیش از نیمی از مردم ایران بی سواد بودند و در حال حاضر تنها 10 یا 12 درصد از مردم ما بی سواد هستند.

قرائتی تاکید کرد: این نشان دهنده تلاش های اعضای این نهضت و معلمان این نهاد است که در شرایط سخت و دور از خانواده برای کاهش بی سوادی در کشور در تلاش بودند.

وی افزود: این نهاد توانسته است پنج مدال بین المللی دریافت کند و همواره دور از جناح های مختلف سیاسی و تنها در خط امام و رهبری حرکت کند.

قرائتی اضافه کرد: نهضت سواد آموزی از سالمترین، خدوم ترین و بی آفت ترین نهاد ها است، با وجود اینکه در حال حاضر جذب بیسوادان در این نهضت سخت تر شده است اما همچنان فعالیت های صادقانه این نهاد ادامه دارد.

قرائتی با بیان اینکه در کشور توجهات و وظیفه شناسی ها نسبت به بسیاری امور واجب مانند نماز و زکات مغفول مانده است، گفت: نقش ما اینگونه رقم خورده که مسئول رسیدگی به بی سوادان و بی نمازان باشیم و از این بابت هم خدارا شاکر هستیم.

