مهرشاد کارخانی کارگردان سینما که برای حضور دو فیلم مستند "آرشیو متروک" و " تیتراژ در سینمای ایران" در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر فرم پر کرده است درباره کم و کیف حضور این دو فیلم به خبرنگار مهر، گفت: در بخش سینمای مستند این دوره از جشنواره فیلم فجر دو فیلم ارائه کردهام. یکی از اینها " آرشیو متروک" نام دارد که درباره احمد جورقانیان یکی از قدیمیترین آرشیوداران فیلم در ایران است.
این کارگردان سینما در ادامه با اشاره به چگونگی پرداختن به سوژه گفت: سوژه اصلی این فیلم بررسی نمایش فیلمهای مطرح جهان توسط احمد جورقانیان است.
داستان مردی که از دهه 40 آرشیو فیلم دارد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار فیلم پرتره از این آرشیودار است، بیان کرد: این مستند یک اثر پرتره نیست بلکه بر اساس صحبتهای احمد جورقانیان، تاثیر نمایش فیلمهای مطرح تاریخ سینما در بین مخاطبان بررسی میشود و از سوی دیگر این فرد تنها کسی است که از سالهای بسیار دور از اوایل دهه 40 تا کنون به تنهایی این آرشیو را جمعآوری کرده است.
کارخانی در ادامه افزود: ضمن اینکه این آرشیودار خدمات بسیاری در جهت نمایش آثار هنری و شاخص سینما انجام داده است .در واقع نوع فعالیتی که فیلمخانه ملی میبایست انجام میداد جورقانیان در طول سالها به شکل شخصی انجام داده و جمعآوری این آثار سینمایی را به عهده داشته است. این آرشیودار برای اولینبار در راهاندازی جشنواره فیلم فجر، در بخش بینالملل نقش بسیاری داشته و سالهای زیادی جشنواره فجر مدیون آرشیو فیلمهای اوست.
وی در ادامه افزود: این فیلم مستند یک اثر 60 دقیقه ای است که در لابهلای صحبتهای این آرشیودار تصاویری از بهترین فیلمهای کلاسیک، وسترن و هنری نمایش داده می شود.
بزرگان سینما از تیتراژ میگویند
مهرشاد کارخانی در ادامه صحبتهای خود به فیلم مستند "تیتراژ در سینمای ایران" اشاره کرد و گفت: نقش تیتراژ در سینمای ایران به عنوان شناسنامه فیلم در گذشته اهمیت بسیاری داشته است. این فیلم مستند هم در گفتگو با بزرگان سینمای ایران به بررسی اهمیت تیتراژ در سینما می پردازد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساخت فیلمی مستند درباره این سوژه گفت: تیتراژ فیلم هم به لحاظ گرافیکی و هم از جهت مفاهیم، تم و فضای کلی فیلم را مطرح میکند و از این جهت ضرورت پرداخت به این موضوع قابل تامل است. درست به همین دلیل است که ساخت چنین مستندی را ضروری دانستم.
کارخانی در پایان صحبتهای خود با اشاره به هنرمندانی که مقابل دوربین مستند " تیتراژ در سینمای ایران" رفتهاند گفت: مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمدآریا، منیژه حکمت، ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی، کیانوش عیاری، اکبر عالمی، اصغر بیچاره، علیرضا زرین دست، فرزاد موتمن، ایرج کریمی از جمله هنرمندانی هستند که در این مستند مقابل دوربین رفتهاند.
نظر شما