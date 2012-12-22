جان آگارد مدال طلای ملکه انگلیس را برای شعر به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، کاخ باکینگهام با اعلام نام آگارد به عنوان برنده 2012 مدال طلای ملکه، اعلام کرد جدیدترین آثار آگارد از جمله «سرود جایگزین: اشعار منتخب» که سال 2009 منتشر شد و مجموعه اشعار وی برای کودکان با عنوان «آدم‌های موطلایی روی امواج تلویزیونی» که سال 2011 منتشر شد، موجب این انتخاب بوده‌اند.

این انتخاب از سوی کمیته شعر به ریاست کارول آن دافی ملک الشعرای بریتانیا انجام شد.

این شاعر متولد گویان و دومین چهره سیاهپوستی است که این جایزه را دریافت می‌کند. پیش از او درک والکات شاعر برجسته ترینیدادی در سال 1988 این جایزه را به عنوان نخستین سیاهپوست دریافت کرده بود. مدال طلای ملکه برای شعر در سال 1933 از سوی شاه جرج پنجم ایجاد شد. این جایزه از سال 1985 از نویسندگان بریتانیایی فراتر رفت و شامل حال شاعران کشورهای مشترک‌المنافع نیز شد.

کارول آن دافی درباره انتخاب آگارد گفت: او همیشه با اشعارش دیگران را وادار به گوش فرادادن به این اشعار می‌کند و این کار را در نهایت هوشیاری، طنز و ظرافت انجام می‌دهد.

آگارد متولد دهه 50 قرن بیستم در گویان است و سال 1977 به بریتانیا مهاجرت کرد. او مجموعه شعرهای متعددی برای بزرگسالان و کودکان منتشر کرده است. این مدال توسط ملکه انگلیس در سال 2013 به آگارد اهدا می‌شود.